Otse: riigikogu täiskogu istung

Umbusalduse avaldamise poolt hääletas 34 riigikogu liiget, vastu hääletajaid ja erapooletuid ei olnud.

Umbusaldusavalduse järel vastab peaminister Kristen Michal riigikogu liikmete arupärimistele ekspordi vähenemise ja selle mõjude kohta majandusele ning Eesti elanike turvatunde vähenemise ja riigi julgeolekupoliitika kohta.

Arupärimistele, mis käsitlevad välisriikide kinnipeetavaid Eestisse toomist ja lobikohtumisi vastab justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.

Arupärimistele "Varitseva õhuründemoona raamlepingu" ning Aidu tuulepargi arendamise kokkuleppe ja sellest tulenevate riigikaitseliste riskide kohta vastab kaitseminister Martin Herem.