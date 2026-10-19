Läänemets: sotsid jätavad valitsuse usaldushääletusel hääletamata

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles ETV saates "Ringvaade", et sotsid jätavad valitsuse usaldushääletusel riigikogus hääletamata, sest ei soovi valitsust umbusaldada, aga ei soovi ka valitsusele toetust avaldada.

"Kui me hääletame poolt võib umbusaldus läbi minna. Kui me hääletaks vastu, siis me avaldaks usaldust sellele koalitsioonile, seda me ka ei tee. Sotsiaaldemokraadid täna küsivad küsimusi, need küsimused on kriitilised, juhivad tähelepanu paljudele asjadele, me peame seal kõne, aga me ei hääleta. Jätame hääletamata. Selle otsustavad siis Isamaa, Keskerakonna ja EKRE hääled ning teistpidi Eesti 200 ja Reformierakonna hääled. Ja juba ette on näha, et see umbusaldus ei õnnestu," ütles Läänemets.

"Meie toetust sellele valitsusele tegelikkuses ei ole. Nad on kõiges näidanud – nii tervishoiuküsimustes, riigikaitseküsimustes kui ka väga paljudes muudes teemades – läbikukkumist, ja Eestil oleks seda vahetust vaja. Aga alati, kui sa lammutad vana kaevu ära, peab uus kaev valmis olema või vähemalt idee olema," sõnas Läänemets.

"Me oleme öelnud nii Urmas Reinsalule (Isamaa esimees) kui ka Mihhail Kõlvartile (Keskerakonna esimees), et pakkuge siis asemele mingi uus toimiv valitsuse alternatiiv. Seda ettepanekut pole esitletud. Mis juhtub siis, kui valitsus on umbusaldatud? Niisama kaosesse riiki sotsiaaldemokraadid viima ka ei hakka," lisas ta.

Läänemets ütles samas, et EKRE-ga sotsid ühte koalitsiooni ei lähe ning ka ülejäänud praeguste opositsioonijõududega oleks keeruline valitsust moodustada.

Läänemetsa sõnul on umbusaldatud valitsus seaduse järgi väga väikeste otsustamisõigustega.

Sotside juhi sõnul vääriks valitsusest kõige enam umbusaldamist sotsiaalminister Karmen Joller ning tema umbusaldamisega oleks sotsid nõus kaasa minema.

"Karmen Joller, kes on suutnud põhimõtteliselt tülli minna kõigi Eesti arstide ja õdedega ning tervishoidu viimaste kuudega märkimisväärselt halbu otsuseid tuua. Viimane oli tervisekassa nõukogu niinimetatud kärbe, mis on küll efektiivsuse jutt, aga järgmisel aastal 40 miljoni euro eest siis arstijärjekorrad pikenevad ja arstiabi on vähem. Karmen Joller on üks nendest inimestest, kes ei peaks siin lõpupoole minister olema, kipub natukene väga palju kahju tegema," rääkis Läänemets.

Riigikogus on just praegu arutusel 34 riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks valitsusele.