Üle-euroopalise puudega inimese kaart annab võimaluse kasutada teiste riikide soodustusi

Kui puudega inimene reisib praegu Eestist välja mõnda teise Euroopa Liidu riiki, siis võib seal enda puude tõestamine olla võrdlemisi keeruline.

"Kellel on väljastatud plastikkaart, kes käib paber näpus, ja need kaardid või paberid on tihti ainult selle riigi keeles, kust need on väljastatud. Ühel Prantsusmaa muuseumil on väga keeruline tuvastada, kui inimene annab talle võõras keeles paberi või kaardi, kas see päriselt ka tõendab, et tegemist on puudega isikuga. Lisaks ei ole asutustel praegu otsest kohustust laiendada neid hüvesid, mida nad oma riigi puudega inimestele pakuvad, ka teise riigi puudega inimestele," selgitas ERR-ile sotsiaalministeeriumi asekantsler Hanna Vseviov.

Sotsiaalministeerium on saanud nüüd valmis plaani tutvustada Eestis pooleteist aasta pärast üle-euroopalist puudega inimese kaarti ning üle-euroopalist puudega inimese parkimiskaarti.

Vseviov rääkis, et eesmärk, mida ühtse kaardiga soovitakse saavutada, on see, et üle Euroopa saavad puudega inimesed olla kindlad, et nad saavad kasutada neid hüvesid, mida saavad selles riigis kasutada ka selle riigi enda kodanikud.

"Üle Euroopa Liidu kehtestatakse nendele kaartidele ühtsed standardid ja inimestel tekib võimalus kasutada ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides neid hüvesid, mida nendes konkreetsetes riikides puuetega inimestele pakutakse. Näiteks kui Eesti puudega inimene läheb Saksamaale, saab ta seal kasutada neidsamu muuseumi või transpordi soodustusi, mida on seni olnud võimalik kasutada puudega isikutel Saksamaal. Sama kehtib ka vastupidi, näiteks Läti puudega inimesed saavad Eestisse tulles kasutada neidsamu hüvesid, mida Eesti riik puuetega inimestele pakub," rääkis ta.

Ühes üle-euroopalise kaardi juurutamisega laienevad samas soodustused ka Eesti puudega inimestele. Nii näiteks saavad edaspidi Eesti riigile kuuluvaid muuseume külastada ka raske nägemispuudega täisealised inimesed ja nende saatjad. See muudatus puudutab hinnanguliselt ligi 5000 inimest. Ühtlasi saavad tulevikus ühistranspordis tasuta sõidu õiguse sügava puudega laste saatjad.