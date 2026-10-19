X!

Üle-euroopalise puudega inimese kaart annab võimaluse kasutada teiste riikide soodustusi

Eesti
Ratastool.
Ratastool. Autor/allikas: BeatriceBB / Pixabay
Eesti

Eesti plaanib pooleteise aasta pärast võtta kasutusele üle-euroopalise puudega inimese kaardi ja parkimiskaardi, millega peaks meie puudega inimestele avanema ka teiste liikmesriikide kultuuri- ja transpordisoodustused.

Kui puudega inimene reisib praegu Eestist välja mõnda teise Euroopa Liidu riiki, siis võib seal enda puude tõestamine olla võrdlemisi keeruline.

"Kellel on väljastatud plastikkaart, kes käib paber näpus, ja need kaardid või paberid on tihti ainult selle riigi keeles, kust need on väljastatud. Ühel Prantsusmaa muuseumil on väga keeruline tuvastada, kui inimene annab talle võõras keeles paberi või kaardi, kas see päriselt ka tõendab, et tegemist on puudega isikuga. Lisaks ei ole asutustel praegu otsest kohustust laiendada neid hüvesid, mida nad oma riigi puudega inimestele pakuvad, ka teise riigi puudega inimestele," selgitas ERR-ile sotsiaalministeeriumi asekantsler Hanna Vseviov.

Sotsiaalministeerium on saanud nüüd valmis plaani tutvustada Eestis pooleteist aasta pärast üle-euroopalist puudega inimese kaarti ning üle-euroopalist puudega inimese parkimiskaarti.

Vseviov rääkis, et eesmärk, mida ühtse kaardiga soovitakse saavutada, on see, et üle Euroopa saavad puudega inimesed olla kindlad, et nad saavad kasutada neid hüvesid, mida saavad selles riigis kasutada ka selle riigi enda kodanikud.

"Üle Euroopa Liidu kehtestatakse nendele kaartidele ühtsed standardid ja inimestel tekib võimalus kasutada ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides neid hüvesid, mida nendes konkreetsetes riikides puuetega inimestele pakutakse. Näiteks kui Eesti puudega inimene läheb Saksamaale, saab ta seal kasutada neidsamu muuseumi või transpordi soodustusi, mida on seni olnud võimalik kasutada puudega isikutel Saksamaal. Sama kehtib ka vastupidi, näiteks Läti puudega inimesed saavad Eestisse tulles kasutada neidsamu hüvesid, mida Eesti riik puuetega inimestele pakub," rääkis ta.

Ühes üle-euroopalise kaardi juurutamisega laienevad samas soodustused ka Eesti puudega inimestele. Nii näiteks saavad edaspidi Eesti riigile kuuluvaid muuseume külastada ka raske nägemispuudega täisealised inimesed ja nende saatjad. See muudatus puudutab hinnanguliselt ligi 5000 inimest. Ühtlasi saavad tulevikus ühistranspordis tasuta sõidu õiguse sügava puudega laste saatjad.

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:10

Arvustus. Pahad, head ja keskmised asjad

08:10

Keelesäuts. Lilla ja tema värvikas lugu

08:08

Rebasesabad said rühmvõimlemise EM-il kuuenda koha

07:36

Rahutused levisid Prantsusmaalt Itaaliasse

07:35

Endine Pärnu linnapea Voltenberg kandideerib sotside nimekirjas

07:10

Tartu Ülikool lõpetab õigusteaduse päevaõppe Tallinnas

06:58

Üle-euroopalise puudega inimese kaart annab võimaluse kasutada teiste riikide soodustusi

06:57

Prantsusmaal jätkusid teist ööd rahutused

06:40

Politsei saab seadusmuudatusega õiguse elektritõukse konfiskeerida

06:27

Otse kell 15: opositsioon proovib valitsust umbusaldada

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

18.10

Sõja 1698. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Peterburi piirkonnas Uuendatud

18.10

Carney: Kanada sõjaväebaasis toimunud õnnetuses hukkus neli inimest Uuendatud

18.10

NYT: Trump kutsus Euroopat Ukraina rahukava raames uuesti Vene gaasi ostma

18.10

Rubio kaitses Trumpi otsust Vene sanktsioonid peatada

18.10

Läti ja Leedu andsid öösel õhuohu hoiatuse Uuendatud

17.10

Kaju Trumpi otsustest: vahevalimised siia ei puutu

18.10

USA edastab taas Ukrainale luureandmeid

18.10

Eesti 200 ja Eestimaa Rohelised ei ühine Uuendatud

18.10

Rändesurve kasvab ning Rae vald kaalub riigi vastu kohtusse pöördumist

17.10

Inimesed jätavad järjest rohkem raviarveid maksmata

ilmateade

SPORT

08:08

Rebasesabad said rühmvõimlemise EM-il kuuenda koha

18.10

Kolme päeva jooksul võidutsesid taaskord Abner ja Sizask

18.10

Kivioja loodab veel Hawaiil võistelda: saan ja tahan palju paremini teha

18.10

Viru Sputnik avas võimsal moel kontinentaalkarikasarjas võiduarve Uuendatud

loe: kultuur

08:10

Arvustus. Pahad, head ja keskmised asjad

08:10

Keelesäuts. Lilla ja tema värvikas lugu

18.10

Tartu Kunstimuuseumi näitus vaatab tagasi taasiseseisvumisjärgsele arengule

18.10

Tuleval laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli

loe: eeter

18.10

ETV2 eetrisse jõuab 40. Pärnu filmifestivali publiku lemmik "Donbassi viimane Prometheus"

18.10

Sven Lõhmus: välismaale jõudmiseks pead Eestis olema number üks artist

18.10

Väike-Maarja kappide tagant ja otsast tulid välja nimekate Eesti kunstnike teosed

17.10

Ansambel Sadu: tihe suvi kasvatas ja tegi tugevamaks

Raadiouudised

18.10

Sangastes avati täna Püha Andrease kirikus tornikuul

18.10

Tuleval laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli

18.10

Eesti noored jäävad puuduva kogemuse tõttu peale kooli lõpetamist töötuks

18.10

Päevakaja (18.10.2026 18:00:00)

18.10

Uus nädal toob öökülma, vihma ja kuni 15 kraadi

17.10

Päevakaja (17.10.2026 18:00:00)

16.10

Euroopa Liit otsib Ukrainale uueks aastaks uut rahastust

16.10

Narva linnavõim taastab tasuta linnalehe

16.10

Päevakaja (16.10.2026 18:00:00)

16.10

Mäo liiklussõlmes valmisid 5 bussipeatust, 2 ringristmikku ja 30-kohaline parkla

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo