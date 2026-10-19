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Kütusevargad kimbutavad üha rohkem Läti tanklaid

Välismaa
Inflatsioonitaseme üks mõjutajaid on ka kütuse hind.
Inflatsioonitaseme üks mõjutajaid on ka kütuse hind. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Läti rahvusringhäälingu LSM teatel on kütusehindade tõusu tõttu sagenenud vargused tanklates. Politsei sõnul pannakse kütusevargusi toime iga päev ning kõige aktiivsemad on vargad Riias ja teistes suuremates linnades.

"Kütusevargusi avastatakse iga päev, kütust varastatakse nii tanklatest kui ka veoautodest ning kahju suurus jääb tavaliselt 100 ja 150 euro vahele. Kuritegude toimepanemiseks kasutatakse väga sageli varastatud registreerimisnumbreid, mida vahetatakse regulaarselt. Osa kuritegusid õnnestub siiski ka lahendada," ütles politsei pressiesindaja Gita Gžibovska-

Tanklaketti Kool kuulub üle 60 tankla. Ettevõtte müügi- ja logistikaosakonna juhataja Edgars Vanagsi sõnul varastatakse kütust kõige sagedamini Riias ja selle ümbruses.

Vanags lisas, et kõikidesse tanklatesse on paigaldatud videokaamerad ning paljudes Kooli tanklates on kehtestatud ettemaksusüsteem. See tähendab, et maksta tuleb enne tankimist. Vanags märkis veel, et koostöö politseiga on paranenud.

Tanklaketile Virši kuulub üle Läti 101 tanklat. Ettevõtte esindaja Arnita Hilmane märkis, et kütusevarguste arv on praegu veidi kasvanud. On ka kliente, kes lihtsalt unustavad kütuse eest maksta. 

"Statistiliselt näeme, et 80 protsenti juhtudest, mil kütuse eest maksmata jäeti, polnud tegemist tahtliku teoga. Enamasti on põhjuseks unustamine või tehniline rike ning inimesed tulevad tavaliselt tagasi. Ülejäänud 20 protsenti juhtudest on aga tegemist tahtlike vargustega," ütles Hilmane. 

Kütusevarguste eest võib Lätis sõltuvalt tekitatud kahjust määrata rahatrahvi, ühiskondlikku kasulikku tööd või kuni viieaastase vangistuse.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

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