Austraalia parlamendisaadik langes autorünnaku ohvriks

Rünnak toimus sõltumatu parlamendisaadiku büroo ees.

Peaminister Anthony Albanese teatas, et kahtlusalust hakkab uurima terrorismivastane töörühm.

Albanese ütles pressikonverentsil, et rünnaku motiivi on veel vara kindlaks teha, kuid ta märkis, et muutused sotsiaalmeedias on pingestanud poliitilist õhkkonda.

Politsei teatel vahistati roolis olnud mees Wangarattas, mis asub Melbourne'ist umbes kolmetunnise autosõidu kaugusel kirdes.

Valge Toyota Land Cruiser sõitis Hainesile otsa tema büroo ees, ütles politseiametnik Ashley Mason. Masoni sõnul pidasid vahejuhtumit pealt näinud inimesed juhi kinni.

Sõidukist leiti nuga.

65-aastane Haines toimetati kopteriga haiglasse ja ta viibib kriitilises seisundis.

Opositsioon nimetab toimunut šokeerivaks

Kui Austraalia rahvusringhääling ABC küsis, kas poliitikaga seotud viha kasv on tekitanud muret poliitikute ründamise pärast, viitas peaminister veebisisu anonüümsusele.

"Murekoht on selles, et sotsiaalmeedia vooge ja kommentaare lugedes näeme, kuidas inimesed ütlevad asju, mida nad näost näkku kunagi ei ütleks. Pinged on vaieldamatult kasvanud. See ei kehti muidugi ainult Austraalia kohta, vaid oleme sarnaseid vahejuhtumeid näinud ka rahvusvaheliselt," lausus Albanese.

"Austraalias on hea see, et poliitikud saavad oma kogukonnas vabalt ringi liikuda ja inimestega suhelda. Ma ei taha poliitilist süsteemi, kus supermarketis, tänaval, koosolekutel või avalikel foorumitel pole enam võimalik inimestega rääkida. See on meie demokraatia oluline osa," ütles ta.

"Meie riik ei tohi muutuda kohaks, kus vägivaldsed rünnakud muutuvad normiks," ütles opositsioonijuht Angus Taylor.

Ohtu avalikkusele ei ole

Victoria osariigi politseiametnik Mason kinnitas pressikonverentsil, et edasist ohtu avalikkusele pole.

Poliitikud üle maailma puutuvad üha sagedamini kokku vägivalla, ähvarduste ja ahistamisega, selgus veebruaris avaldatud ülemaailmse Parlamentidevahelise Liidu (IPU) uuringust.

183 riigi parlamenti ühendava IPU andmetel teatas 71 protsenti vastajatest, et on kogenud vägivalda, eelkõige internetis.

Siseminister Tony Burke ütles koos Albanese'iga peetud pressikonverentsil, et seadusandjate ähvardamise või ahistamise juhtumite arv Austraalias tõusis viimase aasta jooksul 1067-ni, varasema 951 asemel.

Suurbritannias on alates 2016. aastast tapetud kaks ametisolevat parlamendiliiget. Sel kuul teatas Briti siseminister Shabana Mahmood avaliku elu tegelaste turvameetmete kiirest ülevaatamisest, kuna juulis tapeti endine minister. Prokuröride sõnul oli juulikuise tapmise motiiv ideoloogiline.

Ka USA-s on toimunud atentaadikatseid president Donald Trumpile, sealhulgas intsident tema 2024. aasta tagasivalimiskampaania ajal, mil kuul tabas tema kõrva.

Enne 2019. aastal Indi valimisringkonnast sõltumatu kandidaadina parlamenti pääsemist töötas Haines õe, ämmaemanda ja õppejõuna.

Tema veebilehe kohaselt on ta olnud vastu mitmele eelnõule, sealhulgas suurparteidele tehtavate poliitiliste annetuste salastamisele, mobiiltelefonide keelamisele immigratsiooni kinnipidamiskeskustes ning miljardite kulutamisele fossiilkütuste toetusteks.