X!

OpenAI agent häkkis Austraalia terviseandmete portaali

Välismaa
Austraalia peamnister Anthony Albanese ÜRO-s ajakirjanikele AI-agendi häkkimisest teatamas.
Austraalia peamnister Anthony Albanese ÜRO-s ajakirjanikele AI-agendi häkkimisest teatamas. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / MICK TSIKAS
Välismaa

Austraalia teatas neljapäeval, et OpenAI tehisaru (AI) agent tungis juunis valitsuse terviseandmete portaali, saades selle käigus seadusevastaselt juurdepääsu andmebaasis sisalduvatele failidele. Tegemist võib olla esimese teadaoleva juhtumiga, kus AI-agent on häkkinud mõne riigi valitsuse internetikeskkonda.

Austraalias toimunud rikkumine on üks kõige tähelepanuväärsemaid juhtumeid, kus tehisaru agendid on väljaspool Ameerika Ühendriike pääsenud ligi välistele süsteemidele. See lisandub mitmele hiljutisele rikkumisele kogu maailmas, mille on toime pannud nn kontrolli alt väljunud AI-agendid ning mis on tekitanud valitsustes ja ettevõtetes ärevust.

Austraalia peaminister Anthony Albanese ütles, et OpenAI agent sai volitamata juurdepääsu Medicare'i meditsiinistatistika portaalile ajal, mil agent uuris avaliku sektori meditsiinikulutusi. Medicare on Austraalia universaalne ravikindlustusprogramm.

"Praegu olemasolevad tõendid näitavad, et laiemat kompromiteerimist võrgus ei toimunud. Sellest hoolimata on see olukord ilmselgelt vastuvõetamatu," ütles Albanese ajakirjanikele kolmapäeval New Yorgis, kus ta osaleb ÜRO Peaassambleel.

Uurimine jätkub ning Austraalia on väljendanud OpenAI tegevjuhile Sam Altmanile äärmist muret selle juhtumi pärast, ütles Albanese. Ta väljendas pettumust, et ettevõte viivitas Austraalia valitsuse teavitamisel.

"Kulus 10. septembrini, enne kui üldse mingisugune teavitus tehti," ütles Albanese. Ta lisas, et uurimise käigus vaadatakse ka seda, miks valitsuse süsteemid rikkumist kohe alguses ei avastanud.

Samuti hoiatas ta, et OpenAI agendi tegevus võis mõjutada veel kolme tervisega seotud riiklikku veebilehte, kuid ta ei kinnitanud, et see tegelikult juhtus.

OpenAI teatas oma avalduses, et tema ülevaatus ei leidnud tõendeid patsientide andmetele juurdepääsu kohta.

Ettevõte lisas, et tuvastas tegevust mitmel Austraalia valitsuse veebilehel ja teenuses, kui tema mudelid üritasid vastuseid otsida ja need tegid toiminguid, mida OpenAI ei olnud kavandanud.

Juhtum pingestab veelgi Austraalia ja USA tehnoloogiafirmade suhteid

Tehisaru agendi toime pandud rikkumine suurendab pingeid Austraalia ja suurimate USA tehnoloogiaettevõtete vahel.

Canberra on juba sattunud sotsiaalmeediaettevõtete ja Washingtoni kriitika alla pärast seda, kui kehtestas alla 16-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise suhtes maailmas esimese omataolise keelu ning uued reeglid, mis sunnivad tehnoloogiaettevõtteid võimaldama kasutajatel oma voogudes algoritmipõhise sisu välja lülitada.

Austraalia valitsus on rikkumise uurimiseks loonud töörühma ning kontrollib, kas olemasolevad turvameetmed on piisavad sarnaste juhtumite ärahoidmiseks.

Rikkumisest teatati samal päeval, kui maailma juhtivad tehisintellektiettevõtted hoiatasid ÜRO Julgeolekunõukogu riskide eest, mida AI inimkonnale võib kujutada ning kutsusid valitsusi üles tegema koostööd, et üha võimsamaks muutuva tehnoloogia kasutamist hallata.

Austraalia on viimase nelja aasta jooksul seisnud silmitsi mitme ettevõtete ja valitsusega seotud firmade vastu suunatud häkkimiskatsega.

Kaitseminister Richard Marles ütles, et rünnatud Medicare'i portaal ei sisaldanud Austraalia 27 miljoni inimese individuaalseid ravinõudeid, hüvitiste väljamakseid, isiklikke pangaandmeid ega patsientide haiguslugusid.

Selle asemel sisaldab veebileht tema sõnul ainult koondatud andmeid tervishoiuteenuste kasutamise kohta kogu riigis. Sellest hoolimata pidas Austraalia rikkumist tõsiseks.

"Selgelt olid olemas tõkked, mis andsid AI-agendile vastuseks "ei". AI-agent leidis viisi neist tõketest mööda pääseda – ta ei leppinud vastusega "ei"," ütles Albanese ajakirjanikele.

Austraalia juhtum on üks paljudest

Juhtum on viimane mitmest hiljutisest juhtumist, mille puhul ChatGPT looja OpenAI on avalikustanud oma AI-agentidega seotud häkkimised või volitamata tegevuse alles tükk aega pärast nende toimumist.

Konkurendid Anthropic, Google'i Gemini ja Meta on samuti avalikustanud juhtumeid, kus nende tehisaru agendid on pääsenud ligi välistele süsteemidele.

Cambridge'i ülikooli eksistentsiaalsete riskide uurimise keskuses töötav Austraalia matemaatik Maurice Chiodo ütles, et rikkumine näis olevat "oluline eskalatsioon võrreldes sarnaste juhtumitega, mida oleme viimastel kuudel näinud".

Ta lisas, et kuigi tehisintellekti puudutavatest uutest seadustest räägitakse palju, peaksid poliitikakujundajad esmalt kaaluma olemasolevate seaduste jõustamist, näiteks nende seaduste, mis muudavad arvutisüsteemidesse loata tungimise kuriteoks.

Mis on tehisaru agent?

AI-agent on tehisintellekti süsteem, mis suudab vastavalt talle antud ülesandele iseseisvalt tegutseda, otsuseid vastu võtta ja eesmärke saavutada ilma pideva inimese juhendamiseta. Selleks planeerib ta ise vastavalt saadud eesmärgile, milliseid samme astuda, kasutab erinevaid veebitööriistu, kontrollib tulemusi ja kohandab oma tegevust. AI-agent mäletab varasemat konteksti ja õpib tehtud sammudest ning tegutsedes jagab keerulise ülesande väiksemateks sammudeks ja täidab neid järjest.

AI-agendi tegutsemisega kaasneb oht, et see võib teha otsuseid, mida kasutaja ei soovi, valede esialgsete tegevuste korral võib see liikuda üha kaugemale vales suunas ning agent võib tahtmatult ligi pääseda tundlikele andmetele.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:25

Raadiouudised (24.09.2026 09:00:00)

09:22

Airi Mitendorf: hariduslik tarkus vajab ka julgust

09:00

Soome alistas EM-il valitseva maailmameistri ja pääses poolfinaali

08:41

Hispaania jõudis 18-aastase vahe järel Billie Jean King Cupi poolfinaali

08:21

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:18

Galerii: arhitektuurimuuseum avas väliala maastikuarhitektuuri näitusega

08:18

OpenAI agent häkkis Austraalia terviseandmete portaali

08:11

Veatult jätkav Viljandi tõusis käsipallitabeli tippu

07:58

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal ja neli ministrit

07:45

Xi ootab kohtumiselt Trumpiga globaalse olukorra arutamist

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

23.09

Sõja 1673. päev: Venemaal Ufaa naftatehase lähedal toimusid plahvatused Uuendatud

23.09

Mart Helme sai kahjunõude Alo Mattiiseni laulu loata kasutamise eest poliitreklaamis

23.09

Politsei lasi Pärnus maha relvaga sihtinud mehe Uuendatud

23.09

Kallas: õpetajad, kultuuritöötajad, päästjad, politseinikud saavad palgatõusu Uuendatud

23.09

Zjuganov ennustab Putini kursi ja sõja jätkudes Venemaale lüüasaamist

23.09

Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima

23.09

Presidendi välisnõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Liis Lipre-Järma

05:56

Zelenski hoiatas Venemaad: kindral Pakane võib poolt vahetada

23.09

"Pealtnägija": Eesti purjejahi hukk Atlandil tekitab küsimusi

23.09

Bakuu vabastas prantslase pärast Usmanovi-vastaste sanktsioonide tühistamist

ilmateade

SPORT

09:00

Soome alistas EM-il valitseva maailmameistri ja pääses poolfinaali

08:41

Hispaania jõudis 18-aastase vahe järel Billie Jean King Cupi poolfinaali

08:11

Veatult jätkav Viljandi tõusis käsipallitabeli tippu

23.09

HC Panter sai Riias hooaja teise kaotuse

loe: kultuur

08:18

Galerii: arhitektuurimuuseum avas väliala maastikuarhitektuuri näitusega

23.09

Narva Aleksandri kiriku ümberehitamine kontserdisaaliks on rahanappuse tõttu seiskunud

23.09

Heidi Ulmani näitus Patareis käsitleb inimese sisemisi ja sotsiaalseid vangistusi

23.09

Kadri Raalik: lõpuks on Estonia majja tulnud päris ooperilavastaja

loe: eeter

23.09

"Pealtnägija": Eesti purjejahi hukk Atlandil tekitab küsimusi

23.09

"Pealtnägija": transaktivistid süüdistavad riiklikku komisjoni kallutatuses

23.09

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele Alonette'i

23.09

Signe Kivi: uus algus on mind päästnud

Raadiouudised

23.09

Päevakaja (23.09.2026 18:00:00)

23.09

Narva Aleksandri kiriku ümberehitamine kontserdisaaliks on rahanappuse tõttu seiskunud

23.09

Õpetajad, päästjad, kultuuritöötajad ja politseinikud saavad kolmeprotsendise palgatõusu

23.09

RB edasine ehitustempo Eestis sõltub valitsuse valitud rahastusvariandist

23.09

Raadiouudised (23.09.2026 15:00:00)

23.09

Toiduliidu juht: märgistuse muutmine võib toiduraiskamist vähendada

23.09

Joller: perearstinimistuid pole kindlasti kavas kaotada

23.09

Raadiouudised (23.09.2026 12:00:00)

23.09

Kohtla-Järves ja Jõhvis lastele koolikohtade leidmisega suuri probleeme ei ole

23.09

Saksamaa valitsuskoalitsioon on pärast lüüasaamisi liidumaade valimistel suure surve all

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo