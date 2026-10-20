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Läti võimud on tänavu joobes juhtidelt konfiskeerinud üle 500 auto

Välismaa
Läti politsei.
Läti politsei. Autor/allikas: Läti politsei/Facebook
Välismaa

Läti võimud on sel aastal tabatud kriminaalses joobes juhtidelt konfiskeerinud juba üle 500 auto.

Lätis tabatakse igal nädalal umbes 50 juhti, kes on istunud rooli alkoholijoobes, tänavu üheksa kuuga on kinni peetud juba 2250 joobes juhti, teatas Läti rahvusringhääling LSM.

Kui juht on kriminaalses ehk rohkem kui 1,5 promillises alkoholijoobes, tuleb talt kolm aasta tagasi jõustunud seadusemuudatuse kohaselt sõiduks kasutatud auto ära võtta. Tänavu konfiskeeritud autode arv ulatub sadadesse.

Autode hoidmiseks on riiklik varahaldusagentuur loonud üle kogu riigi seitse sõidukite seisuplatsi. Alates 2022. aasta lõpust on konfiskeeritud peaaegu 3000 sõidukit, ainuüksi tänavu aga üle 550, märkis LSM.

Konfiskeeritud autode edasine saatus sõltub nende väärtusest ja tehnilisest seisukorrast.

"Sisuliselt jagunevad sõidukid kolme kategooriasse. Esimesse kuuluvad autod, mis lähevad vanametalli ümbertöötlemise ettevõtetesse. Keskmisse kategooriasse kuuluvad sõidukid, mille väärtus on näiteks kuni 10 000 eurot ja mis antakse Ukraina toetamiseks üle ühenduste kaudu. Kõige kallimad sõidukid pannakse müüki," selgitas riikliku agentuuri asedirektor Jānis Nebars.

"Tänavustest autodest oli kõige kallim Mercedes-Benz, mille müügiväärtus oli 52 000 eurot," ütles Nebars.

Oksjonitel realiseeritud autode eest on riik teeninud tänavu eelarvesse juba üle poole miljoni euro. Ligikaudu sama palju on väärt ka Ukrainale toetuseks saadetud autode partii.

Samal ajal näitab politseistatistika, et karistuste karmistamine on tulemusi andnud.

"2022. aastal oli selliseid juhte üle 4500. Eelmisel aastal oli neid kõigest 3000. Meid teeb aga endiselt murelikuks asjaolu, et suur osa neist juhtidest on tugevas joobes. See tähendab, et nad panevad rikkumise toime teadlikult ega mõtle ei oma tegevuse tagajärgedele ega karistusele, mis neid võib oodata," ütles Läti riigipolitsei reageerimisosakonna juht Juris Jančevskis.

Eelmisel aastal ületas alkoholisisaldus veres 1,5 promilli umbes 27 protsendil roolist joobes tabatud juhtidest. Samal ajal oli rohkem kui kolmandik neist rooli istunud juhtimisõiguseta.

"Rikkuja kõige tüüpilisem profiil pole juba mitu aastat muutunud. See on parimas tööeas mees vanuses 31–50 aastat. Paljude selliste juhtide põhitöö on autojuhtimine, milleks on vaja juhiluba," märkis Jančevskis.

Politsei tuvastab joobes juhte nii spetsiaalsete reidide käigus kui ka igapäevase liiklusjärelevalve raames. Sageli annavad ka teised liiklejad teada kahtlasest sõidustiilist. Kõige rohkem selliseid rikkumisi avastatakse aprillist oktoobrini. Tänavu on kinni peetud juba 2250 juhti.

Lätis hakkas 2022. aastal kehtima kriminaalseadustiku muudatus, mille kohaselt järgneb sõiduki konfiskeerimine kriminaalkuriteole. Kriminaalkuriteoks loetakse auto juhtimist suuremas kui 1,5-promillises joobes, kui juht on muude joovastavate ainete mõju all või tal puudub juhtimisõigus või kui ta keeldub seaduses sätestatud kontrollist. Kui auto kuulub joobes juhile, kuulub see vastava kuriteo korral konfiskeerimisele, kui auto kuulub kellelegi teisele, siis võimaldab seadus nõuda süüdlaselt sisse auto kogu või osalise väärtuse. Lisaks sõiduki konfiskeerimisele näeb seadus üle 1,5-promillise joobega juhtimise eest ette muu hulgas võimaluse saata juht ka vangi, kriminaalhoolduse alla ning võtta talt juhtimisõigus viieks aastaks.

Toimetaja: Mait Ots

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