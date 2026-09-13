Joobes juhtimisega vahele jäänud Läti heaoluminister kaotas ameti

"Alkoholi tarvitanuna autot juhtiv minister on täielik vastutustundetuse märk ja oht ühiskonnale," rõhutas peaminister pühapäeval Twitteris.

Praeguse valitsuse ülejäänud ametiajaks on heaoluministri kohusetäitjaks määratud Uldis Augulis.

LETA andmetel võidi heaoluminister Reinis Uzulnieks tabada autoroolist 3,09-promillise joobega.

Politsei kinnitas LETA-le, et laupäeval peatas munitsipaalpolitsei Ropaži vallas Stopiņi piirkonnas Škoda sõiduauto juhi, kes oli joobes.

Sündmuskohale kutsuti politsei. Alkomeetritest näitas, et Škoda juhi joove oli 3,09 promilli. Politsei on juhtunu kohta algatanud kriminaalmenetluse.

Uzulnieksi ametliku deklaratsiooni kohaselt kuulub talle 2022. aasta Škoda Kodiaq.

Roheliste ja Talurahva Liidu juhatus otsustas erakorralisel koosolekul Reinis Uzulnieksi heaoluministri ametist tagasi kutsuda, teatas LETA-le erakonna pressiesindaja Dace Lice. Samuti otsustati Uzulnieks erakonnast välja arvata.

Täpsemat teavet otsuse kohta antakse esmaspäeval pärast Roheliste ja Talurahva Liidu juhatuse koosolekut.

Läti Talurahva Liidu esimees Viktors Valainis ütles, et Uzulnieksi puudutav otsus oli ühehäälne, kuna erakonnal on selliste juhtumite suhtes nulltolerants.

Samas märkis ta, et Uzulnieksil on vabadus valimistel kandideerida ning erakond ise seda otsust mõjutada ei saa.

Uzulnieks on tänavu oktoobris toimuvatel seimi valimistel Roheliste ja Talurahva Liidu valimisnimekirja esinumber Zemgales.

2022. aasta novembris jõustusid kriminaalseadustiku muudatused, millega kehtestati kriminaalvastutus sõiduki juhtimise või selle juhtima õpetamise eest, kui väljahingatavas õhus või veres tuvastatud alkoholisisaldus ületab 1,5 promilli.

Kriminaalseadustik näeb sellise rikkumise eest ette kuni üheaastase vangistuse, tingimisi karistuse ning juhtimisõiguse äravõtmise viieks aastaks.