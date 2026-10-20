Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp, Solman, Terik, Kante

Käsitletavad teemad: heaolumeistri teenus; erihoolekande ja rändekriisiga seotud arengud; kriisivalmiduse õppus "Veeressurss 2026"; Järveotsa tee, Kuldnoka tänava ja Rudolf Tobiase tänava detailplaneeringud; Paljassaare reoveepuhastusjaama ajakohastamise võimalused; avaliku jalakäiguühenduse tagamine Kumu silla juures; tegevused sügisesel koolivaheajal.

Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad täna linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Riina Solman, Tiit Terik ja Andrei Kante. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

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