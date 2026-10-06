Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil neli abilinnapead

Pressikonverentsil käsitletavad teemad: rahvaraamatukogude teavikutoetuse kärbe ja Tallinna pöördumine riigikogu poole; vaimse tervise kuu; kiirabihange; koduse lapse toetuse esimene väljamakse; täiendavad võimalused õpetajate stipendiumideks; kaasava eelarve hääletustulemused; ohtlike jäätmete kogumisring; Väike-Ameerika tänava ümberkujundus; ettevõtluspäev.

Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad täna abilinnapead Monika Haukanõmm, Riina Solman, Kristjan Järvan ja Andrei Kante. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

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