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Haapsalu linn hakkab ise peatänavat remontima

Eesti
Haapsalu peatänav.
Haapsalu peatänav. Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Eesti

Haapsalu linnavalitsus otsustas, et kuna Posti tänava ehitanud YIT Eesti AS ei taha teed garantii korras korda teha, siis tuleb see remontida omal käel ja summa ehitajalt sisse nõuda.

Lääne Elu kirjutas, et 9. oktoobril saatis YIT esindaja linnavalitsusele kirja, kus teatas, et viimane nõuab neilt garantii korras liiga palju ja ehitaja on tee rajanud vastavalt projektile. Kirja kohaselt pole tee lagunemine mitte ehitaja süü, vaid kehva projekti tulemus. Samuti pole linnavalitsus piisavalt taganud, et teistelt tänavatelt soolavesi autorehvidega teele ei kanduks.

Haapsalu abilinnapea Peep Aedviiru sõnul on nüüd plaan remontida tänav linna rahaga ja summa ehitajalt sisse nõuda. Kuna linnavalitsus oli juba ülekäiguradadele uue projekti tellinud, siis arutas Aedviir mõtet esmaspäeval projekteerijaga ilma ehitajata ja otsis lahendust. Kõigepealt on kavas korda teha ülekäigurajad ja uuel aastal tehakse korda vuugivahed.  

Posti tänav valmis pärast aastast remonti 2022. aasta suvel, remont läks linnale maksma 3,65 miljonit eurot. Tänavu kevadel käis linnavalitsus koos ehitajaga Posti tänava läbi ja tuvastas üle 60 vea. Suvel algama pidanud remont lükkus sügisesse ja siis tegi ehitaja üksikuid garantiitöid. Posti tänavale kehtib garantii järgmise aasta juulini.

Allikas: Lääne Elu

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