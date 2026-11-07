Neli aastat tagasi korda tehtud Haapsalu peatänav laguneb

Haapsalu peatänaval murenevad sillutiskivid ja lagunevad ülekäigukohad, kuigi üle 3,5 miljoni euro maksnud remondist on möödas vaid neli aastat. Kevadel leidsid linn ja ehitaja Posti tänaval üle 60 vea. Kes tänava korda teeb ja töö eest maksab, on siiani lahtine.

Neli aastat tagasi uue näo saanud Haapsalu Posti tänav kütab kirgi siiamaani. Linnarahvas jaguneb üldiselt kaheks. Ühed kodanikud ütlevad, et ei taha sellel tänaval sõitagi. Teised jälle kiidavad, et tänav on ilus ning krobekivine tee võtab linnas sõidukirust maha.

"Ega midagi head küll ei ole siin loota, sest need kivid ikka lõhuvad autot ka üksjagu. See tee on valesti tehtud, valed kivid," ütles kohalik elanik Tiit.

"See on hullumaja, mis siin on. Ega siit hea meelega läbi ei sõida jah. Lõhub autot. Puksid ja asjad saavad kõik kannatada siin," sõnas Janek.

"See on väga tore tänav ja ega vanalinnas ei peagi kihutama. Minu arust on väga mõnus, saad ringi vaadata ja nautida. Mul on tööauto, seega ma ei oska öelda, kas autot lõhub," ütles Paolo.

Praeguseks on vuugitäidis kohati kivide vahelt välja tulnud ja kivid on murenema hakanud. Ülekäigukohad lagunevad samuti.

Tänava ehitanud Yit juhatuse liige Reimo Ehrstein ei olnud nõus kaamera ees Posti tänava teemal rääkima, sest pole Haapsalu linnavalitsusega kokkuleppele jõudnud, kes hakkab lagunevat tänavat parandama ja kes selle eest maksab.

Küll saatis ta kirja, milles selgitab, et garantii ajal selgus, et tellija valitud täringukivide vuugimaterjal ei ole vastupidav ja võib hakata aja jooksul lagunema. Haapsalu linnavalitsus ei ole tema sõnul koostöötahet üles näidanud ning on tähelepanu probleemi algpõhjusest - Posti tänava projekt ja materjalivalik - kõrvale juhtinud.

Haapsalu linnapea tunnistas, et tänava projekteerimisel pöörati ilmselt rohkem tähelepanu visuaalsele poolele.

"Linnavalitsuses räägitakse lugu, et kui toodi üks see kivi ja et teeme sellest kivist. Kui ühte kivi vaatad, siis tundubki ilus kivi, et miks mitte selle kiviga teha. Lõpuks paned neid ilusaid kive üksteise kõrvale niivõrd palju, siis see tee tasasus lihtsalt ei ole selline, et oleks mugav sõita," sõnas Haapsalu linnapea Olavi Seisonen.

Haapsalu linnal tuleb igal juhul ehitajaga kokku leppida ja ära otsustada, kes tänava lõpuks korda teeb. Garantiiaeg lõpeb järgmisel aastal. Kui palju see maksma läheb, linnapea veel ei tea, kalkulatsiooni alles tehakse.