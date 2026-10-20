Kell 20 "Impulsis": mis olukord valitseb Eestis erihoolekandes?
Mis seis on Eestis erihoolekandega ja miks selle üle riigieelarve arutelul kaubeldakse, analüüsib tänane ETV saade "Impulss".
Saates arutlevad Tallinn abilinnapea Riina Solman (Isamaa), erihoolekandeteenuste pakkujate liidu juhatuse liige Ragnar Vaiknemets, sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu, sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa, riigikogu liige Helmen Kütt (SDE) ja Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk.
"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Taavi Eilat.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi