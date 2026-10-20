Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Taavet Hinrikus

ETV saates "Esimene stuudio" on täna külas ettevõtja ja investor Taavet Hinrikus.

Skype'i esimene töötaja ja Wise'i kaasasutaja Taavet Hinrikus on viimastel aastatel keskendunud suure kasvu- ja positiivse mõju potentsiaaliga projektide arendamisele.

Millisesse valdkonda tasub praegu investeerida? Kuidas läheb viiendat sünnipäeva tähistaval Jõhvi programmeerimiskoolil? Milliseid väljakutseid esitab tehisaru Eesti haridusmaastikule ja konkurentsivõimele? Taavet Hinrikust usutleb saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40.