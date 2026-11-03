Kell 21.40 "Esimeses stuudios" ITL-i president Ats Albre

Tehnoloogiasektorit on tabanud koondamiste laine, sest üha rohkem tööd teeb ära tehisaru. Milliseid töökohti AI ära võtab? Mida see tähendab Eesti IT-sektori eduloole? Ja kuidas panna tehisaru Eesti majanduse jaoks paremini tööle? Albret usutleb saatejuht Liisu Lass.

"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40.