Kell 21.40 "Esimeses stuudios" ITL-i president Ats Albre
ETV "Esimeses stuudios" on täna külas Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu (ITL) president Ats Albre.
Tehnoloogiasektorit on tabanud koondamiste laine, sest üha rohkem tööd teeb ära tehisaru. Milliseid töökohti AI ära võtab? Mida see tähendab Eesti IT-sektori eduloole? Ja kuidas panna tehisaru Eesti majanduse jaoks paremini tööle? Albret usutleb saatejuht Liisu Lass.
"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi