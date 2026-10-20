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Statistika järgi on kinnisvarasektori seis praegu tagasihoidlik

Majandus
Kortermajad
Kortermajad Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Statistika näitab, et Eesti kinnisvarasektori seis on praegu tagasihoidlik, sest uutele eluruumidele antud kasutuslubade arv ja tuleviku arendusteks antud ehituslubade arv on tänavu mullusest väiksem. Kinnisvaraekspertide hinnangul on aga turg vastupidi, kasvufaasis ja elamispindade kättesaadavus liigub paranemise suunas.

Statistika järgi anti kolmandas kvartalis kasutusluba 124 000 ruutmeetrile eluruumidele, samas eelmise aasta kvartaalne keskmine oli ligi 145 000 ruutmeetrit. Ehituslubasid anti esimeses kvartalis välja 136 000 ruutmeetri ehitamiseks, kuid eelmise aasta keskmine kvartaalne maht oli ligi 150 000.

"Kinnisvarasektori seis on tagasihoidlik, need mahud võiksid olla ideaalsetes tingimustes natuke suuremad. Kui me vaatame selle aasta kontekstis, siis kolmas kvartal nägi parem välja. Tagasivaatavalt kasutuslubade statistikas me näeme tõusu ja ka ettevaatavalt ehituslubade statistikas näeme võrreldes esimeste kvartalitega tõusu. Aga kui me võrdleme eelmiste aastatega, siis me näeme ikkagi tagasilangust praegu," lausus Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Kinnisvaraeksperdi Tõnu Toomparki sõnul anti eelmisel aastal tavapärasest rohkem ehituslubasid, mistõttu tänavune vähenemine ei vasta turuolukorrale. Tema hinnangul on turg kasvufaasis.

"Elamispindade turu vaatest ma ütleks, et olukord on hea, kuid mitte lootusetu. Meil pakkumist on nii, et tarbija vaatest on valikuvõimalus lai, müügitempo on, ma ütleks, madalam kui turupakkumise osalised ootavad. Aga teisalt müügitempo läheb kvartal kvartali järel paremuse suunas. Ja mis on ka oluline – järelturu hinnad on kerkinud juba poolteist, kaks aastat, ka uute korterite tehinguhinnad on mõnevõrra plussi poole pöördunud," ütles Toompark.

Tallinnas Hipodroomi kvartalis on valminud esimene etapp ehk kümnendik arendusest. Huvi uute korterite vastu oli väga suur.

"Me oleme müünud üle 100 korteri sel aastal Tallinnas-Harjumaal ja see on rohkem kui eelmisel aastal sama perioodiga. Samas, arvestades päringute ja huvi tõusu Hipodroomil, kus kliendipäeval oli üle 300 huvilise, siis ootaks tehingute arvu tõusu isegi veidi enam," lausus Reterra tegevjuht Reigo Randmets.

Koduost on muutumas taskukohasemaks.

"Hinnatõus on aeglasem kui keskmise palga kasv ehk elamispindade kättesaadavus palga-hinna suhtena liigub jätkuvalt paranemise suunas," märkis Toompark.

Toimetaja: Marko Tooming

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