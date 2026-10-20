Tartu plaanib uut kergliiklussilda Kvissentali ja Supilinna vahele

Tartusse, Raadi ja Tähtvere vahelisse Kvissentali piirkonda, on kerkimas üle 20 kortermaja. Elamute valmimisel on oodata paari tuhandet uut elanikku. Suurarendused seavad aga uue surve alla inimeste igapäevase logistika.

"Ikka lapsevanemad tahavad ju maksimaalselt olla vabad, et nad ei peaks olema taksojuhid. See tähendab seda, et laps peab võimalikult turvaliselt ise pääsema huvikoolidesse, trennidesse, koolidesse," lausus Domus kinnisvara maakler Diana Hein.

Et vältida ummikuid Narva maanteel, kavandab Tartu 2030. aastaks ligi saja meetri pikkust Tuglase kergliiklussilda. Vahetult silla äärde maju ei ehitata ja roheline rannaala säilib.

"Toona, kui palju aastaid tagasi üldplaneeringut tehti, käis läbi korraga mõte autoliiklusele seda silda kavandada. See põrkus väga suure kriitikaga nii Supilinna, aga ka Tähtvere kogukonna poolt," ütles Tartu abilinnapea Kertu Vuks.

Kergliiklussild teisel kaldal asuvate ülikoolilinnakute ja spordipargi vahel mõjutab juba praegu kinnisvaraturgu.

"See on olnud päris suur argument ka näiteks tudengitele ja üüriinvestoritele, kes tahavad endale üürikortereid saada, sest väga paljud kõrgkoolide õppeasutuse õppehooned ju asuvad Tähtveres Veerikul," sõnas Hein.

Silla ning Ujula tänava pikenduse ehituseks arvestatakse kokku 13 miljonit eurot. Tartu taotleb 70 protsendi ulatuses toetust kliimaministeeriumi säästva liikuvuse meetmest.

"Sõltub kõik sellest, kuidas meil selle toetusmeetme kontekstis läheb, aga plaan, et Tartus on rohkem sildu vaja, on ju kokku lepitud üldplaneeringuprotsessis ja kui me sel korral seda rahastamise võimalust ei saa, siis kindlasti hoiame nendel võimalustel ka tulevikus silma peal. Täna nii suuri investeeringuid, nagu sildade kavandamine, ainult linna eelarvevahenditega on pigem keeruline teha," lausus Vuks.

Toetusraha saatus selgub uue aasta alguses ning positiivse otsuse korral peab sild valmima 2030. aastaks.