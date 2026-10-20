X!

Tartu plaanib uut kergliiklussilda Kvissentali ja Supilinna vahele

Eesti
Kaarsild Tartus.
Kaarsild Tartus. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Eesti

Tartu linnavalitsus kavandab Emajõele uut silda jalakäijatele ja jalgratturitele. Kuigi investeering sõltub suuresti riigi abist, sunnib elanike arvu kasv uusarendustes linna tegutsema.

Tartusse, Raadi ja Tähtvere vahelisse Kvissentali piirkonda, on kerkimas üle 20 kortermaja. Elamute valmimisel on oodata paari tuhandet uut elanikku. Suurarendused seavad aga uue surve alla inimeste igapäevase logistika.

"Ikka lapsevanemad tahavad ju maksimaalselt olla vabad, et nad ei peaks olema taksojuhid. See tähendab seda, et laps peab võimalikult turvaliselt ise pääsema huvikoolidesse, trennidesse, koolidesse," lausus Domus kinnisvara maakler Diana Hein.

Et vältida ummikuid Narva maanteel, kavandab Tartu 2030. aastaks ligi saja meetri pikkust Tuglase kergliiklussilda. Vahetult silla äärde maju ei ehitata ja roheline rannaala säilib.

"Toona, kui palju aastaid tagasi üldplaneeringut tehti, käis läbi korraga mõte autoliiklusele seda silda kavandada. See põrkus väga suure kriitikaga nii Supilinna, aga ka Tähtvere kogukonna poolt," ütles Tartu abilinnapea Kertu Vuks.

Kergliiklussild teisel kaldal asuvate ülikoolilinnakute ja spordipargi vahel mõjutab juba praegu kinnisvaraturgu.

"See on olnud päris suur argument ka näiteks tudengitele ja üüriinvestoritele, kes tahavad endale üürikortereid saada, sest väga paljud kõrgkoolide õppeasutuse õppehooned ju asuvad Tähtveres Veerikul," sõnas Hein.

Silla ning Ujula tänava pikenduse ehituseks arvestatakse kokku 13 miljonit eurot. Tartu taotleb 70 protsendi ulatuses toetust kliimaministeeriumi säästva liikuvuse meetmest.

"Sõltub kõik sellest, kuidas meil selle toetusmeetme kontekstis läheb, aga plaan, et Tartus on rohkem sildu vaja, on ju kokku lepitud üldplaneeringuprotsessis ja kui me sel korral seda rahastamise võimalust ei saa, siis kindlasti hoiame nendel võimalustel ka tulevikus silma peal. Täna nii suuri investeeringuid, nagu sildade kavandamine, ainult linna eelarvevahenditega on pigem keeruline teha," lausus Vuks.

Toetusraha saatus selgub uue aasta alguses ning positiivse otsuse korral peab sild valmima 2030. aastaks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:09

Rumeenia sai kuudepikkuse ummikseisu järel Euroopa-meelse valitsuse

18:55

Sada kunstnikku lõid "Tõe ja õiguse" auks kunstiteosed, mis lähevad oksjonile

18:54

Sõnadeta teatri näitleja: inimesed reageerivad igal pool ühtemoodi

18:45

Päevakaja (20.10.2026 18:00:00)

18:43

Statistika järgi on kinnisvarasektori seis praegu tagasihoidlik

18:35

Tallinn tühistas rahandusministeeriumi hoiatusele viidates olümpiaujula hanke

18:34

FT: Iraani sõda suurendab USA ja Lõuna-Ameerika tähtsust energiaturul

18:30

Euroopa Komisjon esitles uut Arktika strateegiat

18:29

Riigikogu alustas 21,3 miljardi suuruse riigieelarve arutelu

18:29

Aktuaalne kaamera kell 17:00

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16:20

USA, Ukraina ja Euroopa esindajad kogunevad Oslosse rahuplaani arutama Uuendatud

19.10

Tulevast aastast muutub kasutuseta seisva auto ülalpidamine kulukamaks

15:43

Viidingu pärijad nõuavad Mutilt raamatu müügilt eemaldamist Uuendatud

07:59

Trumpi toetus langes vahevalimiste eel rekordmadalale

11:31

Põhjarannik: Agur koondas eesti keele õpetajad

07:15

Tallinnal on Kristiine ristmiku ja Tulika tänavaga uued liiklusplaanid

14:03

Tallinn tühistas rahandusministeeriumi hoiatusele viidates olümpiaujula hanke Uuendatud

19.10

Mitmes Prantsusmaa linnas kehtestati öine liikumiskeeld Uuendatud

09:37

Hiiumaa rannikul tiksub sajandivanune keskkonnapomm

19.10

Helen Lepalaan: mul on olemas kirjalik kinnitus, et see koondamine on näiline

ilmateade

SPORT

18:06

Igoneni klubi sai lähirivaalilt valusa kaotuse

17:43

KUULA | "Võimla" arutles koduste pallimänguliigade üle

17:15

Hollandis peetud Eneco velotuur pakkus Ebrasele ootamatuid seiklusi

16:37

MM-il kohtuniketööd kritiseerinud egiptlased said karistada

loe: kultuur

18:55

Sada kunstnikku lõid "Tõe ja õiguse" auks kunstiteosed, mis lähevad oksjonile

18:54

Sõnadeta teatri näitleja: inimesed reageerivad igal pool ühtemoodi

15:43

Viidingu pärijad nõuavad Mutilt raamatu müügilt eemaldamist Uuendatud

15:22

Soomes avatakse Eesti ja Helsingi kunstiakadeemiate ühisnäitus

loe: eeter

14:05

Toiduajakirjanik: isetehtud maitsevesi elavdab igapäevast veejoomist

13:23

Are Jaama: minu eluvalikute hulgas on alati ka üks uskumatult halb variant

12:08

Insuldist taastuv Toomas Jürgenson: tahan jagada oma valusat kogemust

11:31

Ehitusplatsi dirigent: väike viga võib lõppeda suure päästeoperatsiooniga

Raadiouudised

15:30

Raadiouudised (20.10.2026 15:00:00)

12:35

Maineküsitlus tõi Soome peaministri erakonnale kehva tulemuse

12:25

LHV ja Coop Pank kasvatasid kasumit

12:25

Tartu tegeleb üleujutusohtude vähendamisega

12:25

Kolmapäev tuleb päikesepaisteline ja sajuta

12:25

Raadiouudised (20.10.2026 12:00:00)

10:40

Tallinnal on Kristiine ristmiku ja Tulika tänavaga uued liiklusplaanid

10:30

Ilm püsib päikesepaisteline ja sajuta

09:25

Raadiouudised (20.10.2026 09:00:00)

19.10

Päevakaja (19.10.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo