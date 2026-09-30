Tartu linn soovib ehitada uue silla

Tartu linnavalitsus plaanib 2030. aastaks ehitada Tuglase kergliiklussilla ja Ujula tänava pikenduse jalgrattateed, mis moodustaksid linnaosi ühendava rattateede võrgu. Silla ja jalgrattatee ehitamiseks tahab linn kasutada raha, mis oli mõeldud Laia ja Tähe tänavale rattateedeks.

Tuglase silla eelarveks arvestatakse 12 miljonit eurot ja Ujula tänava uute rattateede ehituseks üks miljon eurot.

Ehituse rahastamiseks küsitakse 70 protsendi ulatuses toetust kliimaministeeriumi säästva liikumiskeskkonna edendamise meetmest. Kergliiklussilla ehitus sõltub välisrahastuse saamisest ja selle suurusest.

Tuglase kergliiklussild kavandatakse Tuglase tänava pikendusele ning teisel pool Emajõge ühendatakse see Ujula kergliiklusteedega. Sild on mõeldud ainult jalakäijatele ning jalg- ja tõukeratturitele. Esialgse plaani kohaselt on uus sild umbes 100 meetri pikkune ning sellel on kõnnitee ja jalgrattatee, mis jätkub Supilinna pool läbi Tuglase tänava allee ning ühendatakse hiljuti valminud jalgrattateede põhivõrguga. Planeeritav sild ei segaks kallastel liikumist ega katkestaks rohe- ja sinikoridoride toimimist.

Ujula tänavat pikendatakse liivakivipaljandi juurest 800 meetri ulatuses Kvissentali poole kahesuunalise sõiduteena, mille serva rajatakse jalg- ja jalgrattateed.

Uue silla ehitamine on Tartu linnavalitsuse sõnul vajalik, arvestades nii Kvissentali jätkuvat kasvu kui ka Uus-Tähtvere elamupiirkonna kavandamist. Pärast arenduse valmimist asub Uus-Tähtvere piirkonda elama 1600–2000 uut elanikku ning kasvavasse Kvissentali piirkonda on lisandumas 22 uut korterelamut. Uute elamute valmimisel kasvab Kvissentali elanike arv hinnanguliselt 3000–3500 inimeseni.

Täiendava jõeületuseta koonduks liikluskoormus üha enam kesklinna, mis tekitaks lisakoormust niigi autorohketele sildadele ja tänavatele.

Ujula tänava pikenduse projekt parandab Kvissentali asumi senist puudulikku ja kaudset ühendust Tartu teiste linnaosadega ning loob paremad võimalused eri liikumisviiside kasutamiseks.

Projekti elluviimisel ühendatakse Kvissentali ja Raadi-Kruusamäe piirkond silla kaudu Supilinna ja Tähtvere linnaosaga ning Ujula tänava kaudu kesklinnaga. Loodav rattateedevõrgu osa vähendab autokasutuse vajadust kasvavates linnaosades ning loob eeldused autoliikluse vähendamiseks kesklinna piirkonnas.

Varem on Tartu linn saanud kliimaministeeriumi meetmest "Säästva mitmeliigilise linnalise liikumiskeskkonna edendamine" toetust Tuglase, Tähtvere, Õnne ja Vabaduse puiestee jalgrattateede ehitamiseks ning sama toetuse abil on plaanis rajada rattateed Riia, Turu ja Kastani tänavale.

Tartu linnavalitsuse uue ettepaneku kohaselt jäetakse meetmest välja rattateede ehitus Laiale ja Tähe tänavale. Laia tänava remont on plaanis väiksemas mahus. Linnaeelarve vahendid suunatakse kahe tänava uuendamise asemel Tuglase silla ja Ujula tänava pikenduse ehitamiseks, kuna need objektid annavad nii rattaliikluse kui ka jalgsi liikumise arendamisel suurema arenguhüppe.

Täiesti uute ühenduste loomisel on väga suur mõju nii Emajõe vasak- kui ka paremkaldale ning see kaalub üles üksikute tänavate tänavaruumi parandamise.