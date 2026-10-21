Riigikontroll hakkab auditeerima RAB-i andmepäringuid

Riigikontroll on asunud läbi viima auditit, mille eesmärgiks on hinnata, kas rahapesu andmebüroos (RAB) on rakendatud piisavad ja toimivad kontrollimeetmed riigi andmekogudesse tehtavate andmepäringute üle.

Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen lisas, et sealhulgas hinnatakse auditiga, kas päritavate andmete koosseis vastab rahapesu andmebüroo andmekogu põhimääruses kirjeldatule.

Samuti on eesmärgiks hinnata, kas rahapesu andmebüroos ja riigi andmekogudes on rahapesu andmebüroo kasutajate juurdepääsuõigused asjakohaselt hallatud, rahapesu andmebüroo päringud on tagantjärele kontrollitavad ning nende tegemise üle teostatakse tulemuslikku järelevalvet.

Auditi täpse fookuse koos põhiküsimustega edastab riigikontroll auditi plaani valmimisel. Auditiaruande valmimise ajaks on riigikontroll planeerinud 2027. aasta kolmanda kvartali.