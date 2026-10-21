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Laialdaselt kasutatavas PHP programmeerimiskeeles tuvastati turvaaugud

Välismaa
Arvuti. Foto on illustratiivne.
Arvuti. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

PHP programmeerimiskeelel avastati kriitilised turvaaugud ning arendajad teatasid, et avaldavad parandused. Euroopa Liidu küberjulgeolekuametnikud hoiatasid, et organisatsioonid, kes ei saa uuendusi kohe paigaldada, peaksid mõjutatud veebilehed ajutiselt sulgema.

PHP-d kasutatakse suures osas internetist ning viimase ööpäeva jooksul on levinud spekulatsioonid, et seda tarkvara kasutavad veebilehed võivad langeda tõsiste küberrünnakute ohvriks.

"PHP on kõikjal. See käitab märkamatult WordPressi, Drupali, Joomla ja Magento lehti, jagatud veebimajutusplatvorme, juhtpaneele ja tohutul hulgal tarkvara, mis ei reklaamigi, et nende mootoriks on PHP," teatas küberturvalisuse ettevõte Huntress oma blogipostituses.

Turvauuenduse teates märgiti, et mõlema haavatavuse raskusaste CVSS v4.0 skaalal on 9,2. Kasutajaid kutsuti üles paigaldama uuendus kohe, kui see kättesaadavaks muutub.

PHP turvameeskond on teatanud, et avaldab turvaparandused kolmapäeval kell 17 Eesti aja järgi. 

Veebi- ja pilveturbeettevõtte Cloudflare tehnoloogiajuht Dane Knecht ütles, et esimesed rünnakud on juba alanud ning Cloudflare uuendab ajutise meetmena oma tulemüüri reegleid.

"Juba on märgata esimesi ründeid ning kaitsemeetmeid uuendatakse vastavalt uute ründevektorite ilmnemisele. See on üksnes AJUTINE LAHENDUS. Paigaldage parandus kohe, kui PHP uuenduse avaldab," kirjutas Knecht sotsiaalmeedias.

Euroopa Liidu küberintsidentide lahendamise üksus (CERT-EU) märkis teisipäeval avaldatud ohuhinnangus, et raskusaste 9,2 viitab autentimata koodi kaugkäivitamise ohule. See on viga, mis võimaldab ründajatel käivitada haavatavates süsteemides pahatahtlikku koodi ilma sisse logimata.

CERT-EU kutsus organisatsioone üles valmistuma mõjutatud süsteeme viivitamatult paikama ning soovitas neil, kes seda teha ei saa, kaaluda veebilehtede ajutist võrgust eemaldamist.

Sarnase juhise andis ka Austraalia küberjulgeolekukeskus (ACSC), kutsudes organisatsioone üles tuvastama oma keskkondades PHP-süsteeme, valmistuma turvaparanduste paigaldamiseks ning jälgima rakendusi pahatahtliku tegevuse märkide suhtes.

"ACSC-le ei ole praegu teada, et neid turvaauke oleks aktiivselt ära kasutatud," teatas amet.

Veebimajutusteenuse pakkuja GoDaddy teatel võivad turvaaugud lubada ründajatel käivitada mõjutatud serverites interneti kaudu koodi, mis võib potentsiaalselt viia andmete varguse, veebilehe rikkumise või kogu süsteemi kompromiteerimiseni.

WordPressi veebilehti kaitsva turvapistikprogrammi Wordfence arendajad märkisid, et kõik WordPressi lehed töötavad PHP-ga varustatud serverites. Ettevõte hoiatas, et automaatsed uuendused ei paigalda turvaparandust, ja soovitas veebilehtede omanikel välja selgitada, kes vastutab nende saitidel PHP uuendamise eest.

PHP turvameeskonna sõnul avaldatakse haavatavuste, mõjutatud versioonide ja parandatud väljalasete üksikasjad koos turvaparanduste väljastamisega.

RIA soovitab valmistuda turvaparanduste viivitamatuks paigaldamiseks

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) soovitab kõigil PHP-d kasutavate süsteemide haldajatel valmistuda turvaparanduste viivitamatuks paigaldamiseks.

Praegu teadaoleva info põhjal võib haavatavuste ärakasutamine võimaldada autentimata ründajal käivitada haavatavas süsteemis mis tahes käske, rõhutas amet.

Avalikkuses on juba ilmunud teateid haavatavuste võimalikest ärakasutamise viisidest.

"PHP on laialdaselt kasutusel veebirakendustes, internetti ühendatud ja asutusesisestes infosüsteemides ning konteinerkeskkondades. Seetõttu kujutavad turvanõrkused endast olulist riski paljudele infosüsteemidele," märkis RIA.

RIA soovitab teenusepakkujatel ja süsteemiadministraatoritel esimesel võimalusel tuvastada kõik PHP-d kasutavad süsteemid ning valmistuda turvaparanduste paigaldamiseks kohe pärast nende avaldamist. Kui süsteeme ei ole võimalik viivitamata uuendada, tuleb rakendada ajutisi leevendusmeetmeid.

Soome sulges ettevaatusabinõuna riigi avalikud veebilehed

Soome riiklik IT-keskus Valtori teatas avalduses, et sulges kolmapäeval ettevaatusabinõuna riigi avalikud veebiteenused, kuna laialdaselt kasutatavas PHP-tarkvaras tuvastati kaks kriitilist turvaauku.

Valtori teatel ei ole turvaaukude ärakasutamise katseid tuvastatud ning katkestus ei ole tingitud andmelekkest.

Ka Hollandi küberjulgeolekuamet teatas, et sulges turvaaukude tõttu ettevaatusabinõuna omaenda veebilehe.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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