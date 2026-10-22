HTM piirab turvariskide tõttu ajutiselt Moodle'i õpikeskkonna kasutamist

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) rakendab alates neljapäevast seoses kriitiliste tarkvara turvanõrkustega täiendavaid turvameetmeid, et tagada Moodle'i õpikeskkonna ja selles töödeldavate andmete turvalisus. Selleks peatatakse ajutiselt õpikeskkonna töö, et kaitsta seda võimalike küberrünnakute eest.

Alates neljapäevast suletakse ajutiselt Moodle'i õpikeskkond, kuni vajalikud turvauuendused on tehtud ja nende toimivus kontrollitud.

Ministeerium rõhutas, et esmatähtis on tagada õpikeskkonna ja selles olevate andmete turvalisus.

"Moodle'i ajutine sulgemine on ennetav meede, mille eesmärk on vältida võimalikku andmeleket, õpikeskkonna kahjustamist ja sellest tulenevaid pikemaajalisi katkestusi," lisas HTM.

Ministeerium andis teada, et mõistab, et õpikeskkonna ajutine sulgemine võib põhjustada kasutajatele ebamugavusi, ning teeb koostööd tehniliste partneritega, et vajalikud turvauuendused võimalikult kiiresti teha.

Õpikeskkonna tavapärane töö taastatakse pärast vajalike turvauuenduste tegemist ja nende toimivuse kontrollimist. Moodle'i taasavamisest antakse eraldi teada.

Kolmapäeval teatas ka rahvusarhiiv, et mitmed rahvusarhiivi veebikeskkonnad on ettevaatusabinõuna ajutiselt suletud või kättesaadavad ainult Eesti IP-aadressidelt.

"Laialt kasutatavas veebitarkvaras PHP avastati kriitilised turvanõrkused. Paigaldame turvaparandused ja taastame teenused niipea kui võimalik."