X!

Mitu riiki sulges turvaaukude tõttu valitsusasutuste veebilehed

Välismaa
{{1792588740000 | amCalendar}}
Arvuti. Foto on illustratiivne.
Arvuti. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

PHP programmeerimiskeelel avastati kriitilised turvaaugud ning arendajad teatasid, et avaldavad parandused. Euroopa Liidu küberjulgeolekuametnikud hoiatasid, et organisatsioonid, kes ei saa uuendusi kohe paigaldada, peaksid mõjutatud veebilehed ajutiselt sulgema. RIA hetkel kõrgendatud kriisi ei näe ja olulisi veebilehti ei sulge.

Kui Läti või Soome on sulgenud tähtsad veebilehed, nagu näiteks valitsuse kodulehe või rahvusringhäälingu veebilehe, siis Eestis pole sellist ohtu, et seda tegema peaks.

"Õnneks oleme Eestis küberi osas üsna heal järjel ja oleme palju tööd teinud selleks, et asju ka ette näha ning kaitsta oma veebe täiendavate meetmetega. See tähendab, et riigisektori ja avaliku sektori oluliste veebide puhul meil hetkel on kaitse olemas," lausus riigi infosüsteemi ameti küberturvalisuse keskuse arhitekt Veikko Raasuke. 

Raasuke ütles, et kaitse sai loodud juba üheksa tundi enne seda, kui need uuendused avalikult välja anti.

"Nii et riikliku sektori ja elutähtsa teenuse osutajate vaates me praegu mingisugust kõrgendatud kriisi ei näe," lausus Raasuke.

Raasuke selgitas, et PHP on üks komponent, mida kasutatakse veebide pakkumisel, serveerimisel ja ülesehitamisel. Seda nimetatakse raamistikuks, mille sees veebileht ja selle komponendid töötavad.

"Nüüd leiti PHP-st kaks kriitilist haavatavust, mida on võimalik ära kasutada. See tähendab seda, et on võimalus ligi pääseda serveritele kasutajanime ja autentimisvahendeid teadmata," rääkis Raasuke.

Hetkeseisuga RIA ärakasutatud haavatavustest Eesti veebimaailmas teadlikud veel ei ole.

"Küll aga me seirame seda olukorda pidevalt. PHP on üks enim levinud raamistikke, mida veebiteenustes kasutatakse – sealjuures väga erinevad veebimootorid, Drupal, Joomla, WordPress, mis on hästi laialt levinud. Kuna neid kõiki kasutatakse, tähendab see, et Eesti piires räägime kindlasti kümnetest tuhandetest serveritest, mis on sellele haavatavusele vastuvõtlikud," lausus Raasuke.

Kella 17 kolmapäeval on saadaval tarkvara uuendatud versioon, kus tarkvara lähtekoodis on parandatud turvaaugud ja välja antud uus versioon.

"Veebide omanikud peavad tegema PHP raamistiku uuenduse oma serverites, et seda viga nende vastu ära kasutada ei saaks," selgitas Raasuke.

Küberrünnakuoht üle maailma

PHP-d kasutatakse suures osas internetist ning viimase ööpäeva jooksul on levinud spekulatsioonid, et seda tarkvara kasutavad veebilehed võivad langeda tõsiste küberrünnakute ohvriks.

"PHP on kõikjal. See käitab märkamatult WordPressi, Drupali, Joomla ja Magento lehti, jagatud veebimajutusplatvorme, juhtpaneele ja tohutul hulgal tarkvara, mis ei reklaamigi, et nende mootoriks on PHP," teatas küberturvalisuse ettevõte Huntress oma blogipostituses.

Turvauuenduse teates märgiti, et mõlema haavatavuse raskusaste CVSS v4.0 skaalal on 9,2. Kasutajaid kutsuti üles paigaldama uuendus kohe, kui see kättesaadavaks muutub.

PHP turvameeskond on teatanud, et avaldab turvaparandused kolmapäeval kell 17 Eesti aja järgi. 

Veebi- ja pilveturbeettevõtte Cloudflare tehnoloogiajuht Dane Knecht ütles, et esimesed rünnakud on juba alanud ning Cloudflare uuendab ajutise meetmena oma tulemüüri reegleid.

"Juba on märgata esimesi ründeid ning kaitsemeetmeid uuendatakse vastavalt uute ründevektorite ilmnemisele. See on üksnes AJUTINE LAHENDUS. Paigaldage parandus kohe, kui PHP uuenduse avaldab," kirjutas Knecht sotsiaalmeedias.

Euroopa Liidu küberintsidentide lahendamise üksus (CERT-EU) märkis teisipäeval avaldatud ohuhinnangus, et raskusaste 9,2 viitab autentimata koodi kaugkäivitamise ohule. See on viga, mis võimaldab ründajatel käivitada haavatavates süsteemides pahatahtlikku koodi ilma sisse logimata.

CERT-EU kutsus organisatsioone üles valmistuma mõjutatud süsteeme viivitamatult paikama ning soovitas neil, kes seda teha ei saa, kaaluda veebilehtede ajutist võrgust eemaldamist.

Sarnase juhise andis ka Austraalia küberjulgeolekukeskus (ACSC), kutsudes organisatsioone üles tuvastama oma keskkondades PHP-süsteeme, valmistuma turvaparanduste paigaldamiseks ning jälgima rakendusi pahatahtliku tegevuse märkide suhtes.

"ACSC-le ei ole praegu teada, et neid turvaauke oleks aktiivselt ära kasutatud," teatas amet.

Veebimajutusteenuse pakkuja GoDaddy teatel võivad turvaaugud lubada ründajatel käivitada mõjutatud serverites interneti kaudu koodi, mis võib potentsiaalselt viia andmete varguse, veebilehe rikkumise või kogu süsteemi kompromiteerimiseni.

WordPressi veebilehti kaitsva turvapistikprogrammi Wordfence arendajad märkisid, et kõik WordPressi lehed töötavad PHP-ga varustatud serverites. Ettevõte hoiatas, et automaatsed uuendused ei paigalda turvaparandust, ja soovitas veebilehtede omanikel välja selgitada, kes vastutab nende saitidel PHP uuendamise eest.

PHP turvameeskonna sõnul avaldatakse haavatavuste, mõjutatud versioonide ja parandatud väljalasete üksikasjad koos turvaparanduste väljastamisega.

RIA soovitab valmistuda turvaparanduste viivitamatuks paigaldamiseks

RIA soovitab kõigil PHP-d kasutavate süsteemide haldajatel valmistuda turvaparanduste viivitamatuks paigaldamiseks.

Praegu teadaoleva info põhjal võib haavatavuste ärakasutamine võimaldada autentimata ründajal käivitada haavatavas süsteemis mis tahes käske, rõhutas amet.

Avalikkuses on juba ilmunud teateid haavatavuste võimalikest ärakasutamise viisidest.

"PHP on laialdaselt kasutusel veebirakendustes, internetti ühendatud ja asutusesisestes infosüsteemides ning konteinerkeskkondades. Seetõttu kujutavad turvanõrkused endast olulist riski paljudele infosüsteemidele," märkis RIA.

RIA soovitab teenusepakkujatel ja süsteemiadministraatoritel esimesel võimalusel tuvastada kõik PHP-d kasutavad süsteemid ning valmistuda turvaparanduste paigaldamiseks kohe pärast nende avaldamist. Kui süsteeme ei ole võimalik viivitamata uuendada, tuleb rakendada ajutisi leevendusmeetmeid.

Soome sulges ettevaatusabinõuna riigi avalikud veebilehed

Soome riiklik IT-keskus Valtori teatas avalduses, et sulges kolmapäeval ettevaatusabinõuna riigi avalikud veebiteenused, kuna laialdaselt kasutatavas PHP-tarkvaras tuvastati kaks kriitilist turvaauku.

Valtori teatel ei ole turvaaukude ärakasutamise katseid tuvastatud ning katkestus ei ole tingitud andmelekkest.

Ka Hollandi küberjulgeolekuamet teatas, et sulges turvaaukude tõttu ettevaatusabinõuna omaenda veebilehe.

Läti sulges samuti riigileheküljed. Ka Läti rahvusringhäälingu LSM veebiportaal on turvariskide tõttu maas.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:27

Põhja-Pärnumaal avati Raba akupark

19:19

Saja miljoni eurone rahasüst viis idufirma Blackwalli ükssarvikute sekka

19:13

14-aastane ründaja nihutas Eesti jalgpallikoondiste väravarekordit

19:12

Kohus arutab Püssi tuulepargi saatust novembris

19:01

Saksa sõdurid ja tehnika kohanevad Eesti maastikuga, et valmistuda kriisiks

19:00

Mitu riiki sulges turvaaukude tõttu valitsusasutuste veebilehed Uuendatud

18:49

Rakvere galerii üritab oksjoni abil uksi lahti hoida

18:48

"Põlveklubisse" astunud Laak: mul on hing rahul, mind ei jäeta siin üksi

18:48

Julia Maria Künnap: peegeldan klassikaliste tehnoloogiatega praegust aega

18:40

Witkoff nimetas Putinit humanistiks Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

06:28

WSJ: Musk andis korralduse Starlinki kiiruse piiramiseks Ukrainas

20.10

Viidingu pärijad nõuavad Mutilt raamatu müügilt eemaldamist Uuendatud

15:40

Venemaa droon tabas Kiievis kortermaja Uuendatud

18:40

Witkoff nimetas Putinit humanistiks Uuendatud

06:28

Norstat: Reformierakonna toetus on viimastel nädalatel langenud

20.10

Sõja 1700. päev:USA, Ukraina ja Euroopa esindajad arutasid Oslos rahuplaani Uuendatud

11:19

Meedia: Itaalia soovib Kaja Kallase rolli tugevdada

20.10

Hiiumaa rannikul tiksub sajandivanune keskkonnapomm

06:13

Haridusministeerium soovib ajateenistuse algusaegu veelgi varasemaks tuua

06:37

Julgeolekukulu kajastub ka vee- või kaugküttearves

ilmateade

SPORT

19:13

14-aastane ründaja nihutas Eesti jalgpallikoondiste väravarekordit

18:48

"Põlveklubisse" astunud Laak: mul on hing rahul, mind ei jäeta siin üksi

18:19

Allikad: Dakari ralli naaseb pika pausi järel Aafrikasse

17:36

Tallinnas toimuv võistlus toob rajale superkrossi superstaari

loe: kultuur

18:49

Rakvere galerii üritab oksjoni abil uksi lahti hoida

18:48

Julia Maria Künnap: peegeldan klassikaliste tehnoloogiatega praegust aega

17:08

Hasso Krull: fossiilne armastus oli minu jaoks ehmatav kontseptsioon

16:38

Otseülekanne homme: vestlusring "Anne – kas kingitus või kohustus?"

loe: eeter

17:08

Hasso Krull: fossiilne armastus oli minu jaoks ehmatav kontseptsioon

14:21

Tarand: otsustajad on loobunud püüdmast tajuda kultuurivaldkonna olukorda ja meeleolusid

13:19

Tänavu Eurovisioonil Šveitsi esindanud Veronica Fusaro esineb Tallinnas

13:09

Advokaat: õigusvastaselt avaldatud hüvastijätukirju ei tohi ka refereerida

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (21.10.2026 18:00:00)

17:50

Elering: vesinikutoru rajamine ei eelda Eestis suurel määral vesinikutootmist või -tarbimist

17:40

Põhja-Pärnumaal avati Raba akusalvestusjaam

17:40

Eesti sai uue mullastikukaardi

17:35

Püssi tuulepargi arendaja peab ehitusluba kohtus kaitsma

15:35

Kõrged kütusehinnad tõstavad talvise teehoolduse kulu

15:30

Raadiouudised (21.10.2026 15:00:00)

13:25

Riigikoolide õpetajad soovivad järgmiseks aastaks suuremat palgatõusu

10:55

Elva kavandab spaakompleksi, rahastus ja operaator on veel lahtised

10:00

Kaitsealuste laevavrakkidega peavad arvestama nii kaablite paigaldajad kui tuulepargid

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo