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Uude Taru loodusmajja otsitakse riigiasutusi juurde

Eesti
Taru loodusmaja ja loodusmuuseum
Taru loodusmaja ja loodusmuuseum Autor/allikas: Mait Ots / ERR
Eesti

Esimesed ametnikud kolivad kahe nädala pärast sisse Tallinna Lennusadama kõrvale ehitatud Taru hoonesse. Aja jooksul on plaanid muutunud ja nüüd otsitakse uude hoonesse ametnikke juurde.

Kui 2019. aastal uut puidust muuseumi- ja büroohoonet planeerima hakati, siis pidi sinna kolima keskkonnaministeerium koos oma allasutustega. Kuna ministeeriumi ringi ei kolita, siis otsitakse uusi üürnikke, aga üürilisteks sobivad vaid riigiasutused.

"Kogu see maja kompleks on rahastatud meetmest, mis on ette nähtud riigiasutuste ruumifondi parendamiseks kliimaeesmärke silmas pidades ja seetõttu me saame siia ainult riigiasutusi võtta," sõnas Taru juht Riina Roosipuu.

Loodusmaja juhi sõnul on ruumi veel ligi saja ametniku jaoks ja läbirääkimised rentnike leidmiseks käivad. Taru peaks mahutama ligi 700 ametnikku, töölaudu on majas 570 inimesele.

"On tegevuspõhine mõte asutuste sees, aga ka asutuste vahel, et ei ole igal asutusel kolm koosoleku ruumi ja oma köögid ning muud asjad, vaid me ka neid pindasid jagame," ütles Roosipuu.

9. novembril kolib majja Mustamäe neljakordsest büroohoonest maa- ja ruumiamet. Uues kohas tuleb veidi üle 100 ametniku ära mahutada pooleteisele korrusele.

"Me täna paikneme sellises klassikalises kabinetsüsteemis majas. Kabinetid on suured ja see viibki pinnakasutuse inimese kohta hästi suureks. Uues majas oleme tegevuspõhises kontoris, vahetame pindasid ja seeläbi läheb märksa vähem ruumi selle inimhulga mahutamiseks vaja," lausus maa- ja ruumiameti juhataja Kati Tamtik.

Lisaks n-ö ametnikele kolib uude majja ka eesti keele instituut (EKI), kellele senise hoone remont käib üle jõu ja kes on juba mõnda aega uut kohta otsinud.

"Siis selgus, et Tarus jäid mingid pinnad vabaks. Meile näidati pindu, mis ei olnud päris sobivad, aga ühe külaskäigu lõpus öeldi, et me näitame teile ühte pinda veel, et äkki see jääb ka vabaks. Näidati selle kaarega maja ülemist korrust ja see oli ikka täiesti vaimustav. Ootasime pöidlad pihus, et see teine asutus ära ütleks ning ütleski," sõnas EKI direktor Arvi Tavast.

Büroo pool täitub juba lähikuudel ametnikega. Kõige hiljem kolib uude kompleksi loodusmuuseum, kelle kästuses on kolmandik kompleksist. Kompleks läks maksma üle 60 miljoni euro.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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