Loodusmajas Taru tekkinud ruumiülejääk toob EKI ja keeleameti uude hoonesse

Kuna Põhja-Tallinna kerkivasse loodusmajja Taru planeeritud keskkonnaasutuste ruumivajadus on aastatega vähenenud, täidetakse hoone vaba büroopind täidetakse teiste ministeeriumite asutustega. Hoonesse kolivad ka Eesti Keele Instituut (EKI) ja keeleamet.

Loodusmaja Taru hakati projekteerima 2019. aastal eesmärgiga majutada sinna toonane keskkonnaministeerium ja selle allasutused, et toetada nende sünergiat ja kättesaadavust. Nüüdseks on aga ministeeriumi plaanid ja asutuste vajadused muutunud. Valitsus otsustas kliimaministeeriumi kolida hoopis Suur-Ameerika ühishoonesse ning seega Tarusse ministeeriumi töötajad ei lähe.

Loodusmaja Taru juhi Riina Roosipuu sõnul on lisaks ministeeriumi eemalejäämisele kahanenud ka teiste majja planeeritud asutuste ruumivajadus, mis avaski ukse uutele rentnikele.

"Algselt planeeritud ruumide vajadus nende asutuste osas on aastate jooksul vähenenud seoses kontorikasutuse harjumuse muutuste ja ka riikliku nõudega optimeerida riigiasutuste büroopindade kasutamist. Sellega seoses ei vajanud varem planeeritud asutused enam nii suuri pindu ja tekkis vaba pind. Kuna ministeeriumi enda haldusala asutustel kõiki pindu vaja ei ole, tekkis võimalus kaasata majja ka teiste ministeeriumide haldusala asutusi," selgitas Roosipuu.

Lisaks EKI-le ja keeleametile seavad end Tarus sisse kliimaministeeriumi haldusalasse kuuluvad Eesti Loodusmuuseum, keskkonnaamet, keskkonnaagentuur, Keskkonnainvesteeringute Keskus ning maa- ja ruumiamet.

Roosipuu lisas, et kõikide Tarusse kolivate riigiasutuste üürikulu kantakse edaspidi üle kliimaministeeriumi eelarvesse, kes on Riigi Kinnisvara AS-ile (RKAS) lepingupartneriks ja sõlmib asutustega kasutuskokkulepped.

Roosipuu sõnul on majas ka praegu veel pisut vaba büroopinda alles, mille täitmisega tegeletakse koostöös RKAS-iga.

EKI pääseb lõputust remondiringist

Eesti Keele Instituudi juhi Arvi Tavasti sõnul pakkus ootamatult vabanenud pind uues riigimajas asutusele väljapääsu, kuna praegune EKI hoone Tallinnas Roosikrantsi tänaval on lootusetult amortiseerunud.

"Otsuse taga on EKI praeguse maja põhjaliku remondi vajadus. Seniste remontide käigus on järjest selgunud uusi ja väga kulukaid töid, mis on vältimatud selle vana maja vastavusseviimiseks riigi praeguste nõuetega. Raha nendeks ei ole kuskilt võtta ja kontorikinnisvara arendamine ei ole ka haridus- ja teadusministeeriumi ülesanne. Olime juba mõnda aega uut pinda otsinud, nüüd andis meile sobiva pinna ootamatu vabanemine tipptasemel riigimajas suurepärase võimaluse see otsing lõpetada," rääkis Tavast.

Tavast ütles, et rahaliselt EKI-le uues asukohas midagi sisulist ei muutu – igakuised ülalpidamiskulud jäävad praktiliselt samaks ning kinnisvarakulusid hakkab HTM-i asemel lihtsalt arveldama kliimaministeerium.

Tavast rõhutas, et isegi odavamale pinnale kolides ei saaks instituut vabanenud vahendeid automaatselt oma põhitegevuseks suunata.

"Isegi kui ei jääks samaks, siis terava rahapuuduse olukorras keegi ülejäävat raha meile niisama ei annaks, parimal juhul võiks see olla punkt eelarveläbirääkimistel. Ka seal saaks argument olla ainult uute või laiendatud ülesannete võtmine, mitte lihtsalt niisama rohkem raha," nentis ta.

Küll aga on instituudi töökultuuri ja meelerahu vaates muutus Tavasti hinnangul märkimisväärne.

"EKI võidab tänapäevase ja inspireeriva töökeskkonna. Kaotame aastaid kestva pideva remondiolukorra talumise, samuti ebakindluse sel teemal, kas HTM ka järgmistel eelarveperioodidel jätkuvateks remontideks raha leiab," võttis Tavast kolimise plussid kokku.

Enamik asutusi kolib uude Taru hoonesse tänavu novembris ja detsembris, viimased kolijad jõuavad majja jaanuari jooksul.

Taru rajatakse 2019. aasta rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võidutöö alusel. Projekti autorid on Eesti arhitektuuribüroo Kavakava OÜ arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke ja Ko Ai.

Taru ehituse peatöövõtja on Nordecon, kelle võidupakkumuse maksumus on 54,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Arvestades, et kompleksi kogupind on 24 600 ruutmeetrit, teeb see ruutmeetri hinnaks umbes 2200 eurot.