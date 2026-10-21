Kohus arutab Püssi tuulepargi saatust novembris

Tuuleparkide rajamine on kohtuvaidlustesse takerdunud kogu Eestis. Püssi tuulepargi arendaja hinnangul on Eestis tuuleparkide rajamiseks piisavalt ruumi, kuid suurimaks takistuseks on elanike vastuseis.

Kahe aasta jooksul kehtestatud planeeringud ja ehitusload on kõik kohtutes. Viimase kolme aasta jooksul pole ühegi tuulepargi ehitust alustatud ja uusi investeeringuid ei ole. Turuolukord on keeruline, kuid arendajad peavad sellega arvestama ja riske võtma.

"Kui me selliselt jätkame, et me oleme kõigele vastu, mitte midagi ei tee, siis meil on väga suur risk, et me peamegi varsti piirama enda elektritarbimist. Seega ma loodan, et arendajad kohanevad uue turuolukorraga ja hakataksegi investeerima siis, kui need vaidlused, mis on kohtus, on sedavõrd perspektiivitud, mis ei anna väga suurt alust tuulepargi ehitusprotsessi peatamiseks või täielikult lõpetamiseks," ütles OÜ Evecon tegevjuht Karl-Joonatan Kvell.

Evecon kavatseb 87-megavatise võimsusega tuuleparki varsti ehitama hakata, kuid selleks, et 300-meetrised tuulikud püsti saada, tuleb läbida kohtuvaidlus. Mitu kohalikku MTÜd on eriplaneeringu vaidlustanud.

Üks kaebajatest, MTÜ Keskkonnasõbralik Lüganuse, enne kohtuistungi algust kaebuse sisu kommenteerida ei soovinud. Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev möönab, et tuulepargi keskkonnamõju on kindlasti olemas, kuid kasu on suurem, sest roheenergia meelitab ka teisi ettevõtteid.

"Me räägime Lüganuse valla mõistes nii võimalikust gaasijaamast, akusalvestist, ka kunagi andmekeskustest ja sellistest asjadest. Siin tekib terve klaster, mis on eelkõige energeetikavaldkonnaga seotud," ütles Dmitrijev.

Püssi tuulepark peaks tööle hakkama 2028. aasta suvel. Tartu halduskohus arutab keskkonnakaitsjate kaebust 27. novembril.