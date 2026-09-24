Varja tuulepark tuleb algsest plaanist kolmandiku võrra väiksem

Ida-Virumaal Lüganuse vallas on jõudmas lõpule Varja tuulepargi esimese osa planeering ning 12 tuuliku ehitus peaks algama tuleval aastal. Võrreldes algse plaaniga on park muutunud kolmandiku võrra väiksemaks.

Varja tuulepark koosneb neljast osast. Kõige kaugemale on jõutud ida- ja läänepoolse tükiga, kuhu uuel aastal peaks kerkima kokku 12 tuulikut.

Kui tuulepargi arenduse hetkeseisu vallaelanikele tutvustati, oli kohale tulnute põhimure tuulikute mõju elukeskkonnale. Kardetakse, et kui kõik valda planeeritud tuulikupargid saavad teoks, siis need, kel võimalik, kolivad mujale. Seda hoolimata plaanitavatest kompensatsioonimeetmetest.

"Noored, kes on endale siia kodu rajanud ja lapsed muretsenud, kolivad siit ära, lihtsalt lähevad ära, midagi ei olegi teha," rääkis kohalik elanik Jane Varimaa.

Praegu on Lüganuse vallas 27 tuulikut. Erinevad arendused näevad ette veel 150 tuuliku kerkimist, kuid valla juhid on kindlad, et nii palju neid ei tule. Ka Varja tuulepark on viis aastat kestnud asjaajamise käigus muutunud kolmandiku võrra väiksemaks. Tuulikud tulevad plaanitust madalamad.

Varja Windfarmi juhatuse liige Gregor Raudvere rääkis, et esialgu oli plaanis teha 32 kuni 34 tuulikut. Praeguseks on jõutud 23 peale. "Fakt on see, et üle riigi alustavad kõik arendajad planeeringuid maksimaalse võimalikkusega ja pärast hakkab selginema, millised positsioonid konkreetselt on elluviidavad," ütles ta.

Raudvere hinnangul võibki see inimestes segadust tekitada. "Kindlasti sellises mahus kohalikesse omavalitsustesse kõiki neid tuulikuid ei ehitata, mida planeeritakse," lisas ta.

Lüganuse vald on tuuleprojektide eestvedajatele andnud suunise, et nad peavad häiringualasse jäävate elanikega kokkuleppele jõudma.

Lüganuse vallavolikogu esimees Mart Kivistik nentis, et omavalitsus on selgelt saatnud kõikidele arendajatele sõnumi, et inimeste omandi vastu vald ei lähe. "Enne me ühtegi planeeringut ei kehtesta, kui on saadud kõikide inimeste nõusolekud, ükskõik mis asja see puudutab, on need liinikoridorid või tuulikulabade kõrgus," ütles ta.

Varja tuulepargi arendaja sõnul investeeritakse esimese tosina tuuliku valmimisse vähemalt 90 miljonit eurot. Aastas hakkavad nad tootma umbes 250 gigavatt-tundi elektrit.