Bussijuhid näevad Pärnu muutuvas liikluskorralduses suurtele masinatele ohtu

Ettevõtte MK Autobussid bussijuht Neeme Teearu ütleb, et Pärnu-Riia maantee nurgas ehitatakse sõidutee liiga kitsaks.

"Kõige suurem probleem on ikkagi see, et teed tehakse just ennekõike nagu suurematele sõidukitele: bussid, veoautod, nii palju, kui nad liiguvad, prügiauto. Ma kujutan ette, et on päris keeruline teatud kohtades keerata ja see ei ole ainult Riia maantee alguse teema, vaid see on Aia tänava ots kesklinnas, mida kõik bussijuhid ju kurdavad ja räägivad, et ei saagi sõita, kui tuleb teine vastu," rääkis Teearu.

"Toredad, ilusad vaadata sellised äärekivinurgad, aga kuidas autod sealt mööda saavad. Kas me siis tahamegi, et on rehvid katki?" arutles Teearu.

Samas on Teearu arvates hea, et Riia maantee ristmikule ring ehitatakse, sest varem oli tegemist üsna kohmaka ristmikuga ning uus ringtee muudab sõidu selgemaks.

Pärnu linnavalitsuse taristuosakonna juhataja Marika Urm ütles, et kõik linna teed ja tänavad on planeeritud standardikohaselt ja arvestatud on nii busside kui ka prügiautode liikumisega.

Mõnes kohas on ehitustööd veel pooleli ja osa asfaldikattest veel panemata. Seetõttu võivadki äärekivid liiga kõrged paista, selgitas Marika Urm.

"Kõik uued tänavad ja ringristmikud on läbi joonistatud nii bussidele kui veoautodele sobiva raadiusega ehk et on kõik läbi kalkuleeritud. Loomulikult ei ole võimalik sõita sealt ringteid läbides enam sellise kiirusega nagu varasemalt, 50 km/h. Tuleb hoog maha võtta. Tänavad on projekteeritud just selle suunitlusega, et kesklinnas ei oleks kiirus suur, ehk et visuaalselt tekitab tunde, et sa peadki sõitma aeglasema kiirusega 30, 40, 50 km/h, mitte kiiremini," rääkis Urm.

Urmi sõnutsi koostab linnale projekte vastavat litsentsi omav projekteerimisettevõte.

"Ühte kindlat ei ole, sest linnal on kohustus iga projekti kohta projekteerimise sisseostmiseks hange korraldada ja selle võitja siis konkreetse tänava või ringtee projekteerib," lausus Urm.

Bussijuht Teearu sooviks aga näha inimest, kes kõik need arvutused ja projektid teinud on, sest reaalses elus on tema sõnutsi tõenäosus väga suur, et suured masinad äärekivi või tänavavalgustusposti katki sõidavad.