Tallinn tahab liikluse vähemaks häirimiseks Liivalaia teetööd öösse nihutada

Et päevast liiklust võimalikult vähe segada, hakatakse Tallinnas Liivalaia tänavat sel sügisel remontima tõenäoliselt öösel. Ja kuigi teetöid on pealinnas sügisesse kuhjunud kokku palju, pole plaanis neid edasi lükata, ütles ERR-ile abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).

Tallinna linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa) teatas sel nädalal sotsiaalmeedias, et teeremontide tõttu ei tohi Tallinnas liiklus seisma jääda ja et ta leppis abilinnapeadega kokku, mida selleks teha.

"Toimuv jätab soovida. Mul endal on mitmeid küsimusi. Üha rohkem kuulen neid ka linlastelt. Arusaam on üks: sügise hakul liiklus tiheneb ja kiireneb, samal ajal paneb teeremont inimesi seiklema ja hilinema. Näiteks kestavad Hipodroomi ristmikul tööd veel kaua, Sõle tänava remont alles algas ning tuleval nädalal käivituvad tööd Liivalaia tänaval. Ja pole vahet, kas sõidad bussi, auto või rattaga. Vaja on muutusi," kirjutas Raudsepp.

Tegelikult on olulisi tänavaid remondis veel: tööd käivad näiteks Peterburi teel ja Lauteri tänaval kesklinnas. Kuid linnapea üleskutse ei tähenda seda, et kavandatud tööd sellelt sügiselt edasi lükatakse, ütles Järvan.

"Sellist plaani ei ole. Linna soov oleks loomulikult veel rohkem teid ja tänavaid korda teha, kui me täna jõuame. Aga need meetmed (et liiklus vähem segada) – ja me ei räägi siin tänavate rekonstrueerimisest, vaid teekatte remondist, et need toimuksid eeskätt öistel aegadel ja väljaspool tipptunde, et sellel ajal, kui on peamine liikluskoormus, saaks liiklus kulgeda takistamatult," lausus Järvan.

Sel nädalal teatas Tallinn, et teekatte remont algab järgmisel nädalal ka kesklinna ühel tuiksoonel, Liivalaia tänaval, ja et tööd kestavad kaks kuud. Plaan ongi seal nihutada tööd öötundidele, ütles Järvan, kuigi selle nädala seisuga pole ehitajale veel öisteks töödeks luba väljastatud.

"See on üks standardpraktika, et liikuvusamet väljastab öötööde loa nii tähtsatel magistraalidel. Tipptundidel on teekatteremondi ja teiste tööde tegemine magistraalide peal keelatud ja sellel ajal ei tohi olla ajutist liikluskorraldust. Ehk see on üks peamine meede, millega vähemalt teekatteremondist tulenevad liiklushäiringud oleksid võimalikult madalad," lausus Järvan.

See aga tähendab, et ka mürarikkamad tööd, näiteks asfaldi freesimine, toimuvad öötundidel ja võivad kohalikke häirida. Järvani sõnul on see kompromiss vajalik.

"Need inimesed, kes seal lähedal elavad versus ülelinnaline infrastruktuuri toimepidevus ja linna toimimine ka tipptundidel – need on kaalutluskohad alati, aga selline on pigem olnud praktika, et magistraalidel, kus on nii tugev liikluskoormus peal, on antud ehitusfirmadele öötööload. Tänane situatsioon on see, et vähemalt mulle teadaolevalt ehitajale ei ole veel väljastatud öötööluba, aga pigem on praktika, et see väljastatakse, mis tähendab liiklusele väiksemaid häiringuid," ütles Järvan.

Mõne teeremondi öiseks lükkamine aga ei tähenda, et teetööd sügisel liiklust ei mõjutama ei hakka.

"Häiringuid kindlasti liikluses on, aga samas me tahame, et meie tänavad oleksid korras. Liivalaia tänav on juba aastaid oodanud remonti olukorras, kus lähiaastatel Pärnu maantee läheb rekonstrueerimisele. Ristuvat tänavat nii suure magistraaliga, nagu Liivalaia tänav on, kindlasti samal ajal mõistlik teha ei ole. Ja paraku Liivalaia tänava Pärnu maantee poolne ots on juba sellises seisus, et vajaks lausa aluskihtide kordategemist, aga kahjuks selles ajaraamis, kus me täna tegutseme, seda korda teha ei jõua," rääkis Järvan.

See, et nüüd vahetatakse välja Liivalaia teekate Juhkentali tänavast kuni Pärnu maanteeni, tähendab, et lähiaastatel Liivalaia tänava täielikku rekonstrueerimist ei toimu, möönis abilinnapea.

"Kuna Pärnu maantee läheb rekonstrueerimisele ja peab olema valmis 2029. aastaks, siis samal ajal Liivalaia tänavat kindlasti rekonstrueerida ei saa," ütles Järvan.

Peterburi teel kaalutakse, kas võtta betoon üles või mitte

Üks suuremaid ümberehitusi pealinnas käib praegu Peterburi tee kesklinna poolsel lõigul. Järvani sõnul peaks see lõik valmis olema oktoobri lõpuks, kuigi täiesti kindlalt seda veel väita ei saa. Praegu analüüsitakse, kuidas Peterburi tee rekonstrueerimist jätkatakse, sest peamine osa tööst on veel ees.

Suurem mõttetöö käib praegu selle üle, kas betoonalus, mis liiklejaid kümneid ja kümneid aastaid teeninud ja mis on nüüdseks muutunud, nagu Järvan ütleb, Ameerika mägedeks, võtta üles või mitte. Betooni ülesvõtmine tähendaks oluliselt suuremat tööd ja hinda, märkis abilinnapea.

Otsustamiseks kaua siiski pole jäänud, sest plaan on järgmisel lõigul töödega alustada järgmisel aastal.

"Kui meil plaanid õnnestuvad ehk tegemist saab olema kergema (variandiga), et ülemine kiht ära võtta ja betoonplokid korda seada, siis me tahaks ikkagi järgmine aasta sellega alustada. Aga kui see eeldab ikkagi – ja analüüsid näitavad, et see eeldab tõsisemat rekonstrueerimist, siis on veel kaalutluskoht," lausus abilinnapea.

Järvani sõnul tuleb lahendada teetöödega ka pikaajaline probleem, et remondid ei kuhjuks sügisesse, mil liiklus suvega võrreldes märksa tihedam.

"Põhjus on see, et ei ole varasemalt suudetud ja ka eelmine aasta ei suudetud jooksva aasta lepinguid ja hankeid ära teha. Mis tähendab, et hankeprotsess hakkab alles kevadel pihta, lepingusse jõutakse suvel ja teetööd algavad alles pärast seda. Sel aastal oleme seadnud nii, et hanked ja lepingud juba käesoleva aastaga ära teha," ütles ta.

"Ehk kui järgmisel aastal kevadel-suve alguses ilmad lubavad, siis hakata juba teetöödega pihta. Ja see tähendab, et teetööd on ajaliselt rohkem hajutatud, mis tähendab vähem muresid liikluses ja seda, et tööd toimuksid eeskätt suvel," lisas abilinnapea.