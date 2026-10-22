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Estonia juurdeehitise lahenduste nuputamiseks laekus kuus pakkumust

Eesti
Estonia juurdeehitise kolm stsenaariumi: uus hoone Teatri väljakule või Uue turu platsile või ümberehitus olemasolevas hoones.
Estonia juurdeehitise kolm stsenaariumi: uus hoone Teatri väljakule või Uue turu platsile või ümberehitus olemasolevas hoones. Autor/allikas: Rahvusooper Estonia
Eesti

Rahvusooperi Estonia hankele, kus otsitakse juurdeehitise ruumiprogrammi ja mahuanalüüside tegijat, laekus tähtajaks kuus pakkumist ja nüüd hakkab hankekomisjon üle vaatama, kas kõik need vastasid nõuetele.

Juulis algatatud Estonia ruumiprogrammi ja mahuanalüüsi hankele sai pakkumusi esitada kuni 20. oktoobrini ning tähtajaks laekus neid kuus.

Oma pakkumuse esitasid hankele Sirkel & Mall, Arup International Projects Limited, Henning Larsen Architects, R-Konsult ning kaks pakkumust laekus Innopolis Inseneridelt.

Konkursi üks osapooli on arhitektide liit, mille direktor Ingrid Mald ütles ERR-ile, et kõigepealt hakatakse vaatama, kas kõik esitatud pakkumused vastavad tingimustele. Esmaspäeval saab komisjon kokku ja selgub, kui palju on vaja selleks päringuid teha. Pärast seda hakkab hindamiskomisjon nõuetele vastavaid töid hindama.

"Arvan, et saame novembri teiseks pooleks tulemused," prognoosis Mald võitja väljakuulutamise aega.

Hindamiskomisjoni kuulub rahvusooperi juurdeehituse arhitektuurivõistluse ettevalmistamiseks loodud töögrupi viis liiget, kellest arhitektide liitu esindab Lembit-Kaur Stöör ning lisaks on seal Estonia, muinsuskaitseameti, Tallinna linna ja kultuuriministeeriumi esindaja.

Töö tegemiseks näevad hanketingimused ette 150 päeva.

Rahvusooperi juurdeehituse lisas riigikogu riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingeritta 2021. aastal.

Hankega leitava partneri ülesandeks saab koostada kolm ruumiprogrammi ja nende mahuanalüüsid ning tuua välja iga programmi plussid ja miinused.

Esimene lahendusvariant peab keskenduma stsenaariumile, kus juurdeehitus tehakse uue saali ja lavaga Uue turu platsi poolsele hooneküljele. Selle puhul tuleb säilitada maksimaalselt kõrghaljastust ning draamateatri vaadeldavus, aga ka jalakäijate loogiline ligipääs.

Teise lahendusvariandi keskmes on juurdeehitus olevasoleva saali ümberehitamisel ning lava laiendamisel vastavalt muinsuskaitse eritingimustele. Kohandusi tuleb sel puhul teha olemasoleva hoonemahu sees ja sisehoovis ning laiendusvõimalus on reaalkooli ja draamateatri poolsel hooneküljel.

Kolmas variant näeb ette, et juurdeehitus kerkib uue saali ja lavaga eraldiseisvas hoones Teatri väljakul, nii et juurdeehituse külgedele tekib kaks väikest linnaväljakut.

Toimetaja: Karin Koppel

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