Eesti läheb pühapäeval üle talveajale ja kella tuleb tagasi keerata

Ööl vastu pühapäeva, 25. oktoobrit läheb Eesti üle talveajale, mis tähendab, et kell 4 keeratakse kell ühe tunni võrra tagasi ehk kella 3 peale.

Kella keeramisega ja talveajale üleminekuga jõuab Eesti tagasi vööndiaega.

Talveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.

Tööinspektsioon juhib tähelepanu, et kui paljude jaoks tähendab sügisene kellakeeramine tunnikest lisaund, siis öövahetuses töötajatele võib see tähendada hoopis üht täiendavat töötundi.

Kellakeeramine ei pikenda automaatselt kokkulepitud tööaega. Kui töötaja tavapärane vahetus kestab kaheksa tundi, ei pea ta üksnes kellakeeramise tõttu töötama üheksa tundi. Pikemas töövahetuses peavad tööandja ja töötaja kokku leppima. Kui sellist kokkulepet ei ole, on töötajal õigus lõpetada töö pärast kaheksat tegelikult töötatud tundi.

Iga töötatud tund peab olema tasustatud. Kui töötaja töötab kellakeeramise tõttu tavapärase kaheksa tunni asemel üheksa tundi, tuleb talle maksta töötasu kõigi üheksa tunni eest.