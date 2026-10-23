Halduskohus tühistas Loode-Eesti rannikumere tuulepargile veeloa andmise

Kohtu hinnangul puudus keskkonnaametil pädevus loa andmiseks, varem alanud menetluse pidi lõpule viima kliimaministeerium, teatas kohus.

Tallinna halduskohus lahendas Hiiu Tuul MTÜ kaebust Loode-Eesti rannikumere tuulepargile keskkonnaameti antud veeloa tühistamiseks. Veeloaga anti Enefitile õigus teha merepõhjas ehitustöid tuulikute püstitamiseks kahele alale Hiiumaast põhja pool ning keelduti luba andmast kolmandale alale. Hiiu Tuul heitis loale ette nii menetluslikke puudujääke kui ka sisulisi vigu keskkonnamõju hindamisel.

Kohus tühistas loa seetõttu, et seda ei ole andnud pädev haldusorgan. Nimelt on veeloa menetlus kestnud juba 2006. aastast ning varem oli selle andmise pädevus keskkonnaministeeriumil. Kui vahepeal veeseadust muudeti ja selle raames anti pädevus üle keskkonnaametile, jäeti rakendussätetes reguleerimata, milline haldusorgan peaks lõpule viima varem alanud menetlused. Sellisteks puhkudeks on haldusmenetluse seaduses sätestatud üldreegel, mille kohaselt varasemad menetlused viib lõpule nendega varem tegelenud haldusorgan, ning erandi tegemine eeldaks selget erisätet.

Kuna praegusel juhul otsustas loa anda keskkonnaamet, mitte kliimaministeerium, on loa andnud haldusorgan, kellel polnud selleks pädevust. See toob kohtu hinnangul vältimatult kaasa loa tühistamise.

Kohus leidis samas, et loa väljastamine ei olnud õigusvastane põhjusel, et puudub riigi eriplaneering, millega oleks ette nähtud neile aladele tuulepargi rajamine. Loas oli rõhutatud, et see annab küll põhimõtteliselt õiguse vee erikasutuseks (s.o ehitustöödeks merepõhjas), kuid töid ei tohi alustada enne, kui meretuulepargile on antud ka muud vajalikud load, näiteks hoonestusluba ja ehitusluba.

Jäetud oli võimalus tunnistada luba kehtetuks või seda muuta, kui planeeringu või hoonestusloa menetluses selgub, et meretuuleparkide asukohad muutuvad või neid polegi lubatud rajada. Kohus selgitas, et kuigi üldjuhul võiks planeerimismenetlus toimuda enne loamenetlusi, pole seaduses alust keelduda veeloa andmisest põhjusel, et puudub tegevust lubav riigi eriplaneering.

Kohus ei hinnanud kaebaja väiteid keskkonnamõju hindamisel tehtud vigade kohta, sest loa tühistamiseks piisas pädevuse puudumisest ning nende väidete lahendamine poleks muutnud vaidluse tulemust.

Kohtuotsus on jõustumata. Apellatsioonkaebuse võib esitada Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.