Kohus tühistas Kose valla otsuse lõpetada tuulepargi eriplaneering

Tallinna halduskohus tühistas Kose vallavolikogu otsuse lõpetada tuulepargi eriplaneeringu koostamine. Kohtu hinnangul ei saanud ettevõtja enne volikogu otsust võimalust oma seisukohti esitada ning vallal polnud tuulepargi keskkonnamõjude kohta ka tegelikku teavet.

Tuuleparki rajada sooviv Enery Estonia OÜ kaebas kohtusse Kose vallavolikogu eelmise aasta veebruaris tehtud otsuse eriplaneeringust ja keskkonnamõju strateegilisest hindamisest loobuda. Valla põhjendus oli, et plaanitav tuulepark halvendaks oluliselt Kose valla kui elukeskkonna väärtust.

Tallinna halduskohus andis kohtuasjas õiguse kaebajale ja tühistas Kose vallavolikogu otsuse. Kohus mõistis Kose vallalt Enery Estonia OÜ kasuks välja menetluskulud 26 082 eurot.

Vaidlus keskendus sellele, kas vald võis planeeringumenetluse juba algusjärgus lõpetada põhjendusega, et tuulepargi jaoks sobivaid alasid on vähe ning selle rajamine võiks kahjustada rohevõrgustikku ja koosmõjus kavandatava Ahisilla karjääriga kohalikku elukeskkonda.

Kohtu hinnangul ei saanud ettevõtja enne otsuse tegemist tegelikku võimalust oma seisukohti esitada. Otsuse eelnõu ja põhjendused saadeti talle vaid kolm päeva enne vallavolikogu istungit. Kaebajale antud võimalus teha vallavolikogu istungil tuulepargi plaane tutvustav ettekanne ei asendanud võimalust esitada sisulisi vastuväiteid menetluse lõpetamisele.

Samuti leidis kohus, et vald tegi otsuse puudulikult välja selgitatud asjaolude põhjal.

Vald tugines suuresti keskkonnaagentuuri üldisele uuringule, mis kaardistas üle Eesti tuuleenergeetika arendamiseks sobivaid alasid. Kuid uuringus endas oli rõhutatud, et konkreetse asukoha sobivuse hindamiseks tuleb teha täiendavaid uuringuid ja hinnata keskkonnamõju.

Planeeringumenetlus oli alles alguses ning teada ei olnud veel tuulepargi võimalik asukoht, suurus, mõju ega võimalikud leevendusmeetmed. Just nende küsimuste väljaselgitamiseks eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati.

Kohus ei nõustunud valla järeldusega, et tuulepargi rajamine kahjustaks vältimatult rohevõrgustikku või oleks vastuolus Kose valla üldplaneeringuga.

Üldplaneering ei keela tuuleparkide rajamist ning vastuolu saanuks hinnata alles pärast sobivate asukohtade ja mõjude väljaselgitamist. Lisaks lähtus vald Ahisilla karjääri võimalikku koosmõju hinnates ebaõigetest pindalaandmetest ega kaalunud sisuliselt tuulepargi võimalikke positiivseid mõjusid.

Kohus rõhutas, et ettevaatuspõhimõte ei õigusta planeeringumenetluse lõpetamist üksnes oletuste tõttu. Kui võimalike keskkonnamõjude kohta ei ole piisavalt teavet, tuleb esmalt teha vajalikud uuringud ning selgitada välja võimalikud leevendusmeetmed.

Praegusel juhul ei olnud tuvastatud piisavalt kaalukaid asjaolusid, mis oleksid planeeringu elluviimise tulevikus välistanud, leidis kohus.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Otsuse peale saab esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule hiljemalt 26. oktoobril.