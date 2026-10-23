Taani teeb lõpu mingikasvatusele

"Taani ei taotle erandit, mis lubaks Taani mingitööstusel jätkata, kui järgmise aasta augustis jõustub Euroopa Liidu mingikasvatuse keeld," seisis ministeeriumi avalduses.

2020. aasta novembris andis Taani valitsus korralduse hukata riigi umbes 15 miljonit minki, kuna uuringud viitasid, et osadelt loomadelt leitud viirusetüvi võib seada ohtu tulevaste koroonavaktsiinide tõhususe.

Hukkamine muutus aga valitsuse jaoks kiiresti poliitiliseks õudusunenäoks, kuna hiljem selgus, et meetme kehtestamiseks kasvatajatele puudus seaduslik alus.

Seejärel keelati aretustegevus aastateks 2021 ja 2022.

Mingikasvatuse keeld tühistati 1. jaanuaril 2023, kuid tööstusharu taastus vaid tagasihoidlikult. 2026. aasta augustiks oli riiki jäänud vaid seitse farmi.

"Tööstusharu ei peaks jätkama ainult seetõttu, et see on pikka aega eksisteerinud. Sellel peab olema mõte ka ühiskonna, majanduse ja loomade jaoks," tsiteeriti avalduses looduse ja loomade heaolu ministrit Christian Rabjerg Madsenit.

"Valitsus on otsustanud seada esikohale loomade heaolu," lisas ta, märkides, et EL-i keeld jõustub 7. augustil 2027.

Üleminekuperiood, mis võimaldab kasvatajatel oma tegevuse lõpetada, kestab 2029. aasta augustini.

Enne 2020. aasta massilist hukkamist oli Taani maailma juhtiv minginahkade eksportija ning suurimaks kliendiks oli Hiina.