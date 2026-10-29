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Taani soovib keelustada kiirekasvulised kanad

Välismaa
Lendlehed kiirekasvuliste kanade pidamise vastu
Lendlehed kiirekasvuliste kanade pidamise vastu Autor/allikas: SCANPIX/SOPA Images Limited/Alamy Live News
Välismaa

Taani valitsus plaanib keelustada kiirekasvuliste kanade tõu Ross 308, kirjutab Politico.

"Näeme, et turbokanade heaoluga on ulatuslikke probleeme," ütles Taani loomade heaolu minister Christian Rabjerg Madsen sel nädalal uudistekanalile TV2. "Nad kasvavad lihtsalt kiiremini, kui nende keha järele jõuab."

Maailmas esmakordne algatus on järjekordne piirang riigi põllumeestele. Taani keskvasakpoolne koalitsioonivalitsus, mis tõusis varem sel aastal võimule loomade heaolu teemadel peetud valimiste toel, on nüüd võtnud sihikule linnukasvatuse.

Madseni sõnul soovitakse Ross 308 nime all tuntud kiirekasvulised kanad keelustada nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil. 

Teade tehti päev pärast seda, kui linastus dokumentaalfilm kanafarmis varjatud kaameraga filmitud kaadritega. Videost selgus, et kanadele võimaldati kasvu kiirendamiseks ebaseaduslikult vaid kolm tundi pimedat aega ööpäevas.

Linnukasvatuses laialdaselt levinud tõug Ross 308 saavutab kahekilose kehakaalu vaid 33 päevaga, mis võib aga põhjustada vigastusi ja liikumisraskusi.

Ettepanekut toetab laiapõhjaline erakondade rühm. Madsen nentis siiski, et lahendamist vajavad veel mitmed juriidilised ja finantsilised küsimused.

Linnukasvatussektori esindajad hoiatasid, et praktikas hakkaksid tarbijad ostma rohkem välismaistest farmidest pärit liha, mis raskendaks Taani kanakasvatajate konkurentsivõimet. 

Linnulihatootja Danpo esindajad nentisid erialaväljaandele LandbrugsAvisen, et ettevõte on valmis kiirekasvulistest tõugudest loobuma, kui keeld laieneks ka impordile.

Euroopa Liidu tasandil võib see aga osutuda keeruliseks, kuna seal kehtivad kaupade vaba liikumise ühtsed reeglid.

Taani on ka varem püüdnud Brüsselit survestada, et turbokanad Euroopa Liidu tasandil keelustataks, ning varasem katse neid siseriiklikult keelata kukkus läbi. 

Kopenhaageni uus algatus leiab aga tõenäoliselt liitlase Haagis, sest Hollandi valitsus tegi septembris sarnase riigisisese keelu ettepaneku, mida sealne parlament praegu arutab.

Euroopa Komisjon plaanib uued kanade heaolu puudutavad eeskirjad avalikustada hiljem sel aastal. Kuigi komisjon on lubanud keelustada puurikanade pidamise ja ühepäevaste isastibude hukkamise, ei ole konkreetsete tõugude keelustamisest seni teatatud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

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