Austria saatis välja neli Venemaa diplomaati

Austria saadab riigist välja neli Venemaa diplomaati, süüdistades neid tegevustes, mis ei vasta nende staatusele, teatas reedel välisministeerium.

Välisminister Beate Meinl-Reisinger andis korralduse, et kõik neli diplomaati lahkuksid riigist viivitamata. Kolm neist töötavad Venemaa Viini saatkonnas, neljas aga kuulub Venemaa delegatsiooni Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE), vahendas Politico.

Pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on Euroopa riigid riigist välja saatnud üle 700 Venemaa diplomaatiliste esindustega seotud ametniku.

Väljaande Agentstvo uurimise kohaselt on väidetavalt ligi viiendik Austrias töötavatest Vene diplomaatidest seotud Kremli luureteenistustega.