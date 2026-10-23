X!

Austria saatis välja neli Venemaa diplomaati

Välismaa
Austria välisminister Beate Meinl-Reisinger
Austria välisminister Beate Meinl-Reisinger Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/photonews.at
Välismaa

Austria saadab riigist välja neli Venemaa diplomaati, süüdistades neid tegevustes, mis ei vasta nende staatusele, teatas reedel välisministeerium.

Välisminister Beate Meinl-Reisinger andis korralduse, et kõik neli diplomaati lahkuksid riigist viivitamata. Kolm neist töötavad Venemaa Viini saatkonnas, neljas aga kuulub Venemaa delegatsiooni Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE), vahendas Politico. 

Pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on Euroopa riigid riigist välja saatnud üle 700 Venemaa diplomaatiliste esindustega seotud ametniku.

Väljaande Agentstvo uurimise kohaselt on väidetavalt ligi viiendik Austrias töötavatest Vene diplomaatidest seotud Kremli luureteenistustega.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:57

HTM seab kahtluse alla vajaduse AI-koolituste vahendamiseks uus portaal luua Uuendatud

16:46

Austria saatis välja neli Venemaa diplomaati

16:25

Kliimaseaduse arutelu on riigikogus ummikus

16:24

Tormis Laine: tahan naasta selle juurde, mis viis läbimurdeni

16:17

Galerii: August Künnapu esitleb Truus galeriis värskeid töid

16:13

Galerii: "Suur muusikamäng" jätkab üllatustega

15:51

Balti liiga nädalavahetus toob vastasseisud Läti ja Leedu klubidega

15:45

Eesti arendaja plaanib Riia Skonto staadioni asemele uut linnakeskkonda

15:44

Asko Künnap: olen tagasi jõudnud asjadeni, millega varateismelisena tegelesin

15:33

Koit Toome: Eesti Laulu finaali juhtimine on katsumus kogenud artistilegi

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

22.10

WSJ: Vene ja Ukraina väed peavad maa-alustes tunnelites ägedaid lahinguid

22.10

Galerii: Eesti Laul 2027 finalistid on selgunud

06:35

Emori reitingud: Keskerakond ja sotsid möödusid Isamaast

22.10

Tallinna-Pärnu maanteel keelati veoautodele möödasõit

06:20

USA senaatorid kiirustavad valitsust Balti riikide kaitsetoetuse raha välja maksma

22.10

Vseviov välisminister Tsahknast: ausalt öeldes väärime paremat

22.10

Sõja 1702. päev: Ukraina andmeil olid Vene armee viimase ööpäeva kaotused sõja suurimad Uuendatud

09:42

Vaga: Vseviov solvus, et me temast kaitseministrit ei teinud

06:52

Õiguskantsler: tehnikaülikool kohtleb Vene ja Valgevene kodanikke ebavõrdselt

13:40

Ukraina ründas Vene maksuameti andmekeskust Uuendatud

ilmateade

SPORT

16:24

Tormis Laine: tahan naasta selle juurde, mis viis läbimurdeni

15:51

Balti liiga nädalavahetus toob vastasseisud Läti ja Leedu klubidega

15:24

Viimsi KK treenerid ammutasid kogemusi Berliini Alba juures

14:42

Maratoni olümpiavõitja ja maailmameister andis positiivse dopinguproovi

loe: kultuur

16:17

Galerii: August Künnapu esitleb Truus galeriis värskeid töid

15:44

Asko Künnap: olen tagasi jõudnud asjadeni, millega varateismelisena tegelesin

15:30

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis Eve Pormeister

15:29

Uue muusika reede: Margiiela, Elina Born, Ouu, Frankie Animal, Ollie jpt

loe: eeter

16:13

Galerii: "Suur muusikamäng" jätkab üllatustega

15:33

Koit Toome: Eesti Laulu finaali juhtimine on katsumus kogenud artistilegi

14:02

Kuslapuu: ma ei julgenud võrukeelset albumit ühegi Eesti produtsendiga teha

13:20

"Ämblikmehe" filmid jõuavad järjestikku ETV2 ekraanile

Raadiouudised

15:30

Transpordiameti töötajaid kahtlustatakse altkäemaksukuriteos

15:20

Raadiouudised (23.10.2026 15:00:00)

14:25

Prantsusmaa maksab laenamise eest kõrget hinda

12:40

Prantsuse kaupmehed valmistuvad homseks protestiks

12:20

Raadiouudised (23.10.2026 12:00:00)

11:50

Põhja-Sakala võimukriis lõppes Priit Toobali valimisega vallavanemaks

11:40

Akusalvestite omanikud hoiatavad võrgutasude tõusu pärssiva mõju eest

09:30

Sotside toetus on tõusnud rekordtasemele

09:30

Uuringufirmad ei saa telefonipettuste hirmus inimesi kätte

09:25

Raadiouudised (23.10.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo