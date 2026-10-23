Narva jõe reisilaevaliiklus on sulgemisohus

Viis aastat tagasi Narva jõel avatud reisilaevaliiklus on sulgemisohus. Jõelaev Caroline osutus Narva sadama jaoks liiga suureks. Transpordiamet nõuab puuduste kõrvaldamist, mis võib Caroline omanikele liiga kulukaks osutuda.

Jõelaev Caroline tegi hooaja viimase sõidu Narvast Narva-Jõesuusse septembri lõpus. Praegu seisab laev Sillamäe sadama dokis, kuid kuhu ta sealt edasi liigub ja kus talve veedab, pole veel selge.

Transpordiamet avastas, et Narva jõesadam ei tohi nii suuri laevu vastu võtta.

"Transpordiamet käis sadamate ülevaatusel ja siis tuvastasime, et Caroline ei ole väikelaev, aga sadam on väikesadamana registreeritud. Sadam peab ennast registreerima ümber. Sadamakapten peab ka olema mitte enam väikelaevajuhi paberitega, vaid suure laevajuhi paberitega," ütles Transpordiameti laevateede ja sadamate osakonna juhataja Kert Süsmalainen.

See, et Caroline varem Narva sadamat probleemideta kasutas, on transpordiameti hinnangul sadamapidaja möödalaskmine. Viis aastat tagasi mõõdeti laeva pikkust veeliini järgi. Caroline tegelik pikkus ületab aga lubatut 120 sentimeetri võrra.

Narva linn üritab probleemi kiiresti lahendada. Sadama registrikannet on juba muudetud ning kavas on ka reisijatele ooteala rajamine, kuid probleemiks võib osutuda reisisadama kapteni leidmine.

"On selge, et Narvas selliseid inimesi ei ole. Seal saab takistuseks jälle see keeleoskus. Meie mure on muidugi see, et kui ainult meie laeva pärast võetakse tööle sadamakapten, siis tõenäoliselt tema aastane palgafond kandub kohe üle meie sadamatasusse. See paneb omakorda selle matemaatika proovile, kas me seal oma asjadega välja tuleme," rääkis jõelaeva Caroline omanik Kaspar Eisel.

Äriliselt muutub Caroline tegevus Narva jõel iga aastaga üha keerulisemaks. Kui algushooaegadel sõitis jõetrammiga umbes 10 000 inimest, siis sel suvel veidi alla 3000.

Kas ja millistel tingimustel Caroline tuleval suvel Narva jõel sõidab, selgub läbirääkimistel Narva jõesadama juhtkonnaga.