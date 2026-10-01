Venemaa piirivalve pidas kinni Sillamäe sadamasse suundunud laeva

Politsei- ja piirivalveamet kinnitas laeva kinnipidamist.

Rakenduse Vesselfinder viimaste andmetel on laev Västerbotten Venemaa vetes ankrus. Kui vaadata laeva trajektoori kaardirakenduses, siis ilmneb, et laev läbis enne kinnipidamist Venemaa territoriaalmerd.

Venemaa, Eesti ja Soome vahel on kokkulepe, et seda kohta võivad laevad läbida, kuna see trass on suurte laevade jaoks ohutum, kui sõita Eesti merealas madalike vahelt.

2025. aastal pidas Venemaa kinni Sillamäe sadamast väljunud naftatankeri Green Admire. Tegemist oli esimese sarnase juhtumiga.

Sarnaste olukordade vältimiseks otsustas Eesti transpordiamet suunata edaspidi Sillamäele ja Sillamäelt laevad läbi Eesti territoriaalmere.

Transpordiameti laevaliikluse juhtimise osakonna juht Are Piel selgitas, et kuigi tegemist on ebameeldiva olukorraga, pole see tavapäratu.

"Igal riigil on oma territoriaalmeres õigus kontrolli teostada laevade üle ning ilmselt Venemaa administratsioon pidas vajalikuks seda laeva kontrollida, kui ta nende territoriaalmerest läbi sõitis," sõnas ta.

Piel rääkis, et rahumeelne läbisõit riigi territoriaalmerest on kõigile laevadele lubatud, kuid ta rõhutas, et see ei tähenda, et riigil ei ole õigust seda laeva kontrollida.

Vahepeal seadis Venemaa piirkonna läbimisele piirangu, kuid nüüdseks on see tühistatud.

Piel märkis, et kuigi Sillamäel käib suhteliselt vähe laevu, siis Venemaa territoriaalmerd igaks juhuks ei läbita – just selleks, et vältida selliseid kontrollreide.

Eesti transpordiametil puudub Venemaa-poolne põhjendus, miks laev kinni peeti.