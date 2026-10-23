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Tulistaja tappis Pariisist läänes ühe ja haavas nelja inimest

Välismaa
Pariisi-lähedase Trappes’i tänaval toimus tulistamine
Pariisi-lähedase Trappes’i tänaval toimus tulistamine Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Antony Paone
Välismaa

Relvastatud isik avas reedel Pariisist läänes asuvas Trappes'i linnas sõidukist tule, tappes ühe inimese ja haavates nelja, teatas politsei.

Politsei teatel peeti mees kinni lähedalasuvas Coignieres'is pärast seda, kui ta oli kohaliku aja järgi kella 10.30 paiku avanud tule Trappes'is ja selle naaberlinnas La Verriere'is. Kohalike võimude sõnul võib ohvrite arv veel muutuda.

Peaminister Sébastien Lecornu nimetas juhtumit sotsiaalmeediaplatvormil X väga tõsiseks ning ütles, et "kõik julgeolekujõudude ja kohtusüsteemi ressursid on täielikult mobiliseeritud".

Tulistamine toimus ajal, mil Prantsusmaa puhkesid ulatuslikud sotsiaalsed rahutused.

Ka sel nädalavahetusel on oodata uusi proteste ja politsei on lubanud kohalolu suurendada. Sellele eelnes nädal, mil mitmetes linnades üle riigi kehtestati öised liikumiskeelud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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