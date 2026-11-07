Krakowis suri tulistamise järel kuus inimest

Kohalike võimude teatel toimus Poolas Krakowis tulistamine. Poola meedia vahendab, et hukkunud on kuus inimest ja mitmed on saanud vigastada, sealhulgas politseinikud.

Krakowi peaväljakul (Rynek Główny) toimunud tulistamises hukkus kuus inimest ning vigastada sai ligikaudu tosin inimest, sealhulgas politseinikke, teatas Väike-Poola (Małopolska) politsei.



"Veel üks Krakowi peamisel turuväljakul aset leidnud intsidendis haavata saanutest suri. Surma saanud ohvrite arv on hetkel kuue peal: neli naist ja kaks meest," kirjutas politsei sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter).

Politsei teatas sotsiaalvõrgustikus X, et kohaliku aja järgi kella 15 paiku sõitis üks mees väljakule ja hakkas oma autost juhuslike inimeste pihta tulistama.

Teises teates märgitakse, et politsei tulistas kurjategijat ning ta toimetatakse haiglasse.

Päästeteenistused on sündmuskohal ning elanikel palutakse piirkonda vältida. Politsei uurib rünnaku tagamaid ja kõiki asjaolusid.

Poola peaminister Donald Tusk ütles, et siseminister hoiab teda kursis olukorraga Krakowis pärast traagilist tulistamist.

Eesti välisministeeriumi andmetel ei ole hetkel ükski Eesti kodanik viga ei saanud.

"Eesti suursaatkond Varssavis on täna Krakowis toimunud tulistamisega seoses ühenduses Poola ametivõimudega ja jälgib arenguid tähelepanelikult. Hetkeseisuga ei ole teateid eestlastest kannatanutest või hukkunutest ning välisministeeriumi poole pole abi saamiseks pöördutud," ütles välisministeeriumi meedianõunik Bretty Sarapuu.

Oma lühiajalisest viibimisest Krakowis ei ole välisministeeriumile teada antud.