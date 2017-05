Prisma Lidli tulekut ei pelga, jätkab Eestis laienemist

Leedus uksed avanud Lidl viis Prisma jaeketi lahkumiseni Leedust. Ka Lätis lõpetab kauplustekett juunist tegevuse - sinnagi on Saksa odavkett kauplusi rajamas. Ehkki Eestis ja Lätis plaanib Lidl kanda kinnitada samal ajal, ei kavatse Soome jaekett Prisma Eesti turul alla anda. Vastupidi, siin plaanitakse hoopis laieneda.

Selleks tehti strateegiline otsus: Prisma Eesti juht vahetus alates maikuust, senine juht Janne Lihavainen suundus Soome, emafirma SOK kontserni arendusdirektoriks, uue juhina alustas aga Jussi Nummelin, kes töötas seni just Lidli heaks. Viimaseks töökohaks oli tal just Leedu Lidli käivitamine - sellel turul on Saksa jaekett tegutsenud nüüdseks aastakese.

"Samuti on Prisma Peremarketi emafirmal olemas väga hea ning edukas kogemus Lidliga konkureerimisest Soome turult. Seega Prisma Peremarket on Lidli Eestisse tulekuks igati valmis," kommenteeris Prisma kaubandusdirektor Teemu Kilpiä ERR.ee-le.

Viimsisse jäi pood ehitamata

Siiski on Prismal olnud tagasilööke ka Eesti turul - jaekett kavatses ehitada kaupluse Viimsisse, kuid loobus sellest lõpuks.

"Tänane olukord Viimsi turul vaevalt et ühelegi sealsele jaeketile meeltmööda on," jääb Kilpilä kommenteerides diplomaatiliseks, viidates teravale konkurentsisituatsioonile Eesti jõukaimas omavalitsuses, kus vallakeskuses paikneb ühe ringtee ümber juba kolm kauplust - Selver, Rimi ja Maxima.

"Prisma Peremarketi laienemisstrateegia on läbi aegade olnud läbikaalutletum kui konkurentidel. Iga Prisma kaupluse turuosa on umbes üks protsent tervest Eesti jaeturust. Viimastel aastatel on meie konkurendid väga aktiivselt laienenud ning kuna me pole nii aktiivse laianemisega kaasa läinud on ka meie turuosa õige pisut langenud. Samas on kinnisvara hinnad viimastel aastatel taas kerkinud buumiaegasele tasemele. Meie soov on aga olla Eesti turul püsivalt soodsaimate hindadega kauplus. Mõistlikud rendikulud on üks osa sellest, et saaksime seda lubadust täita," põhjendab Kilpiä otsust Viimsis poeavamisest loobuda.

Küll aga on Prisma sadamaalale ehitatava Porto Franco keskuse ankurrentnikuks. "Erinevaid läbirääkimisi on meil käsil kogu aeg, kuid kuni lepingud pole allkirjastatud, on neist vara rääkida," ei soovi Kilpiä muid plaane veel avalikustada, kinnitades siiski, et Eesti ja Peterburi turul plaanib kontsern oma tegevusi laiendada.

Mullu Prisma käive Eestis siiski pisut langes. Kui 2015. aastal oli käive 199 miljonit eurot, siis mullu 192 miljonit, seega oli langus ligi neli protsenti. 2015. aastal oli jaeketi kasum 837 000 eurot, mis tähendas 87-protsendilist kukkumist võrreldes aasta varasemaga. Mullust kasuminumbrit ettevõte aga ERR-ile ei avaldanud.