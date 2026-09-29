Galerii: Tallinna suurest Prismast sai Coop Peremarket

Coopi ja Prisma jaekettide ühinemine jõudis teisipäeval Tallinnas nii kaugele, et Coopi kauplustevõrku lisandus esimene Prisma hüpermarket, kui senisest Sikupilli Prismast sai Coop Peremarket.

"Sikupilli kaupluse avamine tähistab Coopi jaoks täiesti uue peatüki algust – kuigi oleme Eesti suurim jaekett, ei ole meil kunagi olnud niivõrd suuri kauplusi, nagu tänased Prisma hüpermarketid on. Nüüd avasime esimese neist Tallinna ühe suurima toidukauplusena," märkis Coop Harju juhatuse esimees Kadri Aguraiuja.

Kui esimesed neli Prisma kauplust, mis Coopi kauplustevõrguga liitusid, jäävad seniste Coopi kaupluste suurusjärku, siis Sikupilli kauplus on esimene viiest hüpermarketist, mis Coopi nime all tegevust jätkab. Ühtlasi on sellega enam kui poole Tallinnas ja Harjumaal asuvate Prisma kaupluste liitumine lõpule viidud.

Ööpäev läbi lahti olev Sikupilli kauplus on oma 6666-ruutmeetrise müügipinnaga üks Tallinna suurimaid toidukauplusi.

Tegemist on Coop Harju 33. kauplusega ning kolmanda kauplusega Tallinnas.

Järgmise kauplusena liitub Coopi võrgustikuga Kristiine Prisma, mis avatakse Coopina 6. oktoobri keskpäeval. Seejärel liituvad kolm viimast Harjumaal asuvat kauplust: Rocca al Mare Coop 13. oktoobril, Tähesaju Coop 20. oktoobril ja Mustika Coop 27. oktoobril. Novembris liituvad Rapla, Tartu ja Narva kauplused.

Prisma kaupluste liitumise järel kasvab Coop Harju käive üle 300 miljoni euro ja ettevõte tõuseb Eesti suurimate jaekaubandusettevõtete hulka.