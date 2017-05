Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel on tavapärane, et Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise eel käib vastava riigi valitsusjuht võimalikult paljudes liikmesriikides, et tutvustada oma riigi eesistumise prioriteete ning arutada koostöö tihendamise võimalusi.

Esmaspäeval viibis peaminister Bratislavas, kus kohtus Slovakkia peaministri Robert Ficoga. Kohtumisel Euroopa tuleviku teemat kommenteerides, ütles Ratas, et Slovakkia eesistumise ajal toimunud Bratislava tippkohtumisest sai alguse teekond taastamaks meie kodanike usk Euroopa Liitu ja selle põhiväärtustesse, sest just Bratislavas heaks kiidetud teekaart keskendus kodanike olulisematele muredele nagu julgeolek, majanduskasv ja ränne.

„Bratislava järel kirjutasid Euroopa Liidu liidrid alla Rooma deklaratsioonile, mis näitab EL-i tugevust ning tahet koostööd teha,“ sõnas Ratas kohtumisel Ficoga.

Päeva teises pooles suundus peaminister Ratas Budapesti, kus kohtus Ungari peaministri Viktor Orbániga. Kohtumisel kutsus Ratas üles koostööle Euroopa Institutsioonide ja Ungari vahel ning avaldas lootust, et Kesk-Euroopa Ülikool saab oma akadeemilist tegevust Budapestis jätkata.

Teisipäeval sõitis Ratas Prahassse Tšehhi peaministri Bohuslav Sobotkaga kohtuma. “Eesti ja Tšehhi kahepoolsed suhted on väga head, sealhulgas ka kaitsevaldkonnas. Hindame kõrgelt Tšehhi osalemist NATO heidutusmeetmete raames Balti riikides ja Tšehhi osalemist NATO küberkeskuses Tallinnas,” ütles ta Sobotkale.

Seejärel suundus peaminister Ljubljanasse, et kohtuda Sloveenia peaministri Miro Cerariga. Ratas avaldas heameelt, et Sloveenia on konstruktiivne partner Eesti digitaalsete võtmeteemade arendamisel.

Kolmapäeval kohtus Ratas Bukarestis Rumeenia peaministri Sorin Grindeanu ja Rumeenia presidendi Klaus Iohannisega. “Väärtustame Rumeenia panust partnerina Balti õhuturbesse ja NATO Euroopa raketikaitse arendamisse,” sõnas peaminister Bukarestis ja lisas, et Euroopa julgeolekule on oluline nii seesmine kaitseareng kui naabruses toimuv.

Ratas tõi esile, et Rumeenia kaitsekulutuste jõudmine 2%-ni näitab kindlameelset pühendumist ühiste väärtuste kaitsele.

Kolmapäeva õhtuks Eestisse tagasi lennanud Ratas seisis silmitsi koalitsioonipartnerite nõudmisega Mihhail Korb valitsusest tagasi kutsuda, seoses riigihalduse ministri kommentaaridega NATO teemal. Pärast mitmetunnist arutelu teataski Korb, et lahkub koalitsiooni tervise nimel valitsusest.

Neljapäeval osaleb Ratas Brüsselis toimuval NATO riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel. Teda saadavad kohtumisel kaitseminister Margus Tsahkna ja välisminister Sven Mikser.