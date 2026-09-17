Tusk: Venemaa plaanib drooni- ja raketirünnakuid Ukraina liitlaste vastu

"Vene plaan, vastavalt luurehinnangutele, sisaldab hübriidrünnakuid droonide ja rakettidega Ukrainat toetavate riikide, sealhulgas Poola vastu," ütles Tusk parlamendis peetud kõnes.

"On reaalne oht, et droonid võivad kukkuda ühe või mitme NATO idatiiva riigi territooriumile," lisas Tusk.

Tusk ütles, et kuigi sellised intsidendid võivad põhjustada purustusi, on Moskva ametlik narratiiv see, et tegemist on õnnetusega.

Ta lisas, et eesmärk on nõrgestada NATO üldist ühtekuuluvust ja veenda NATO riike, et artikkel 5 on pigem teoreetiline kui praktiline.

Tusk külastab reedel Ukrainat, kus ta kohtub ka Slovakkia peaministri Robert Ficoga.

Poola on süüdistanud Venemaad mitmel korral sabotaažis alates Moskva Ukraina-vastase täiemahulise agressioonisõja algusest 2022. aastal.

Poolast on saanud ka peamine sõlmpunkt Lääne sõjalise ja humanitaarabi toimetamisel Ukrainasse.

17. septembril toimunud Venemaa rünnaku ajal kukkus Venemaa reaktiivmootoriga droon alla Ukraina lääneosas, umbes nelja kilomeetri kaugusel Poola piirist. Ukraina teatel liikus droon Rivne oblastist Volõõnia oblasti suunas.

Võimaliku õhuruumi rikkumise ohu tõttu tõstis Poola oma hävitajad õhku ning Lublini ja Podkarpackie piirkonna elanikele saadeti õhurünnakuhoiatused. Ajutiselt peatati ka lennuliiklus Lublini ja Rzeszówi lennujaamades.