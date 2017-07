Taavi Aas jätkaks linnapeaks tagasi valituks saades ühistupanga loomisega

"Pangaga läheme kindlasti edasi, kuna oktoobriks peaks olema lahenenud need küsimused, mis on siiani olnud finantsinspektsiooni silmis takistuseks. Muide, ühe esimese eestlasest linnapea Jaan Poska esmaste prioriteetide hulka kuulus linnapanga rajamine," ütles Keskerakonna linnapeakandidaat sügisestel valimimistel Aas neljapäeval ERR-ile.

Aas viitas ilmselt asjaolule, et oktoobris toimuvate valimiste järel saab Tallinn uue linnapea, kes suure tõenäosusega ei ole enam Edgar Savisaar. Savisaare isik sai ühistupangale loa taotlemisel takistuseks.

Aas ütles, et ühistupank oleks parem lahendus kui linnapank, sest tagab laiapõhjalisema huvi. Ekslik oleks tema sõnul nimetada ühistupanka linnapangaks, sest Tallinn on vaid üks asutajatest, kellel on üks hääl.

"Ühistupank saaks olla kohalikul kapitalil põhinev pank, mis on Tallinna ja kogu Eesti inimestele vajalikuks partneriks," lausus Aas.

Aas märkis, et ühistupanka omaksid inimesed, kes seda ise kasutavad. "Nõustun ühistupanga nõukogu esimehe Mae Hanseniga, et liigne sõltuvus Skandinaavia pankadest on Eesti ja Tallinna jaoks riskikoht. Ta on osutanud ka sellele, kui keerukas on väiksematel ettevõtetel ilma põhivara pantimata saada kommertspangast laenu. Seega nõudlus sellise panga järele oleks kindlasti olemas ja Tallinnal on hea meel, kui saame aidata uudsel teenusel turule tulla," rääkis Aas.

Finantsinspektsioon peatas kevadel ühistupangale tegevusloa taotluse läbivaatamise, kuna ei saanud soovitud lisainfot kohtu all oleva ametist tagandatud ekslinnapea Edgar Savisaare kohta.

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler on ERR-ile selgitanud, et tegevusloa menetluse saab lõpetada neljal moel: kui luba antakse, see andmata jäetakse, taotleja võtab ise taotluse tagasi või tagastatakse see taotlejale, sest otsustajal ei olnud võimalik saada kõiki seaduses nõutud andmeid, et loa andmist sisuliselt kaaluda.

Kessleri sõnul on alati võimalus esitada uus taotlus ja sel juhul algab uus menetlus.