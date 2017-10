Valimiste valvur: Pärnu haigla juht tegi haiglas endale valimiskampaaniat

"Pärnu kohta oli selline info, et haigla juht Urmas Sule olevat kokku kutsunud koosolekud haigla igas osakonnas inimeste tööajast, kus ta seletas personalile, miks on haiglale kasulik kui just tema volikogusse saab. Lisaks jagas ta seal kampaania materjale," ütles Rammo ERR-i raadiouudistele.

Sellekohane kaebus laekus hea valimistava valvuritele kümnekonna päeva eest.

Teine kaebus laekus valimiste valvurile täna ja see puudutas valimiskampaania tegemist Narva haiglas Keskerakonna nimekirjas kandideeriva SA Narva Haigla juhatuse liikme Olev Sillandi poolt.

"Narva haigla juht Olev Sillandi kohta tuli info, et tema on ka abikaasa appi võtnud. Näpus on arstide nimekiri ja igaüks kas just peab, aga tungivalt soovitatakse panna sinna allkirjaga kinnitus, kelle poolt hääletada ja loomulikult on see nende ülemus," sõnas Rammo.

Rammo sõnul on politseid informeeritud ja nad on lubanud mõlema juhtumiga tegeleda.

Esimesel võimalusel lisame Urmas Sule ja Reformierakonna kommentaari.