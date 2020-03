Magnetic MRO hakkas Eestis lennukidetaile tootma

Lennukite hooldusettevõte Magnetic MRO omandas 2016. aastal Londoni lähistel lennukite sisustust tootva ettevõtte. Sealse töö vähene efektiivsus ja keeruline olukord Brexiti ümber pidurdas selle arengut, mistõttu otsustas ettevõte tootmise Tallinnasse üle tuua, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots ütles, et plaanid investeerida tootmisse olid olemas juba ammu. "Aga kui see niiöelda otsustamatu olukord Brexiti ümber kestis ja kestis, siis üheltmaalt meil sai villand," ütles Mäeots.

Kui seni oli Magnetic MRO keskendunud suurte reisilennukite hooldusele, mille globaalne turumaht on 80 miljardit dollarit, siis interjööridetailide tootjana sisenes ettevõte lennukite tootmise turule, mille maht on juba 250 miljardit dollarit. Aasta algusest Eestis tootva ettevõtte plaanid on seetõttu väga suured.

"Kui meil oleks isegi pool protsenti 250 miljardist, siis see on juba väga väga suur number Eesti eksporti ja tööstusse. Ma siiralt loodan, ettootmine on esimene samm. Me kindlasti hakkame laiendama ja arendama. Me plaanime koostööd teha Eesti erinevate tootmisettevõetega, me kindlasti ei soovi kõike teha ise. Kindlasti teeme koostööd tootearendajatega Eestis," lausus Mäeots.

Ettevõte toodaks võimalusel ka keerukaimad lennukidetaile, ütles Mäeots. Kuid see eeldaks juba riikidevahelisi kokkuleppeid. Magnetic MRO tootmishooned asuvad lennujaama territooriumil või selle läheduses. Tallinna Lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe hinnangul on ettevõtte laienemisplaanid olulised kogu Eesti lennundustööstuse arengule.

"Esiteks nad on oluline partner siia lendavatele lennufirmadele, mida on üle 30 ja kes saavad kindlad olla, et kui midagi juhtub, siis kohapeal on selline teenus olemas. Ja teiseks ta täiendab kogu meie ettevõtluse pilti. Kui Eesti lennundusklaster sai loodud eelmisel aastal, siis Magnetic MRO-l on seal väga oluline koht," rääkis Pärgmäe.

Lennundus moodustab praegu Eesti SKT-st kolm protsenti, kuid klasteri hinnangul võiks selle panus tõusta viie protsendini SKT-st. Tulevikku oleks nii lennukite hoolduse, lennukaubanduse ja lennunduse IT lahenduse valdkondades.