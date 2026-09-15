Eksperdid: Air Balticu võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada

Läti lennufirma Air Baltic üritab USA-s pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid kümnendik, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral, kui üldse.

Air Balticu 30 suurema mittevõlakirjade omanikust võlausaldaja seas on 18. kohal Tallinna Lennujaam, kellele ollakse võlgu 1,5 miljonit dollarit.

Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe ütles, et lennujaamal ja Air Balticul on teineteise mõistmine olemas, kuidas menetluse käigus Air Baltic saab jätkata lennujaamale tasumist ja lennujaam saab jätkata teenuse osutamist.

"Chapter 11 on Air Balticu jaoks tänasel hetkel väga oluline protsess. Esiteks annab see lennufirma juhtkonnale võimaluse jätkata igapäevast tööd lennufirma restruktureerimisel. Reisijate jaoks on väga oluline, et kõik tänased lennud toimuvad, kõik broneeringud kehtivad. Ja kuna lennufirma on nüüd põhimõtteliselt pankrotikaitse all, tähendab see, et pileteid võib julgelt osta ka uueks aastaks," rääkis Pärgmäe.

Restruktureerimine kestab üheksa kuud. Chapter 11 ajal võidakse otsustada kõikide kreeditoride nõuete vähendamine ja tagasi ei maksta mitte 100 protsenti nendest võlakirjade väärtusest, vaid näiteks kümme. Võlad pannakse järjekorda, kus siis esimesel positsioonil on kõige värskem, 350 miljoni eurone rahastus tegevuse hoidmiseks ja laenud.

Investor ja finantsekspert Valeria Kiisk selgitas, et sealt edasi tulevad igasugused tagatud kohustused.

"Kui näiteks lennukite liising on tagatud reaalse varaga, siis see on tagatud. Ja siis on kõik tagamata nõuded - Tallinna Lennujaama nõuded, võlakirjaomanike nõuded. Loomulikult aktsiainvestorid on siis täiesti viimases olukorras. Nii et ma arvan, et sellisest omandi lahjenemisest ei ole siin mingit pääsu," sõnas Valeria Kiisk.

Kuna Air Balticu võlakirju said osta vaid institutsionaalsed investorid, siis Eestis on nende omanikke väga vähe. Näiteks LHV neid osta ei soovinud. LHV Varahalduse portfellihaldur Martin Möllits ütles, et see oli teadlik otsus.

"Kuna need võlakirjad on olnud juba aastaid väljas ja aastaid on ettevõttega ka probleemid üleval olnud, siis me ei ole teadlikult nendesse investeerinud. Viimaste uudiste valguses on kokku langus põhiväärtusest olnud ligi 90 protsenti. Keegi kindlasti oma raha kaotab, küsimus on kes ja kui palju," lausus Möllits.

Air Baltic peab jätkama kokkuhoiumeetmetega, kuid firma päästaksid investorid.

"Kas need investorid tulevad? SAS-i näitel meil on üks hea kaasus, kus ärimudel säilis, aga omand mitte," ütles Valeria Kiisk.