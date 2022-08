Ironman toob nädala lõpul Tallinna liiklusesse muudatusi

Laupäeval ja pühapäeval tasub pealinnas liiklemisel olla valvas, sest võistlusega kaasnevate liikluspiirangute tõttu võib liikumine nii jalgsi, auto kui ka ühistranspordiga tavapärasest kauem aega võtta. Korraldajad kinnitasid, et kõik elanikud pääsevad kindlasti koju ja ka kodudest välja liikuma, siiski palutakse arvestada võimaliku ooteajaga, milleks on 60 minutit, ning järgida liiklusreguleerijate juhiseid.

Elanikud, operatiivautod ja kohalike asutuste transport lastakse läbi reguleerijate hinnangu alusel vastavalt olukorrale ning tehtud otsustele ja märguannetele. Korraldajad juhivad tähelepanu, et kella 8-15 on sportlasi rajal kõige rohkem ning seetõttu võib teeületus kauem aega võtta. Liiklus avatakse operatiivselt kohe pärast võistlusdistantsi lõppu ja liikluskorraldusvahendite eemaldamist.

Ironman Tallinna rattadistants sulgeb laupäeval kell 6-17.30 ja pühapäeval kell 9.30-16 liikluse järgmistel Tallinna tänavatel: Kalaranna tn, Tööstuse tn (Kalaranna tn kergliiklusteel – Kopli tn vaheline lõik), Sitsi tn, Sõle tn (Sitsi tn – Kopli tn vaheline lõik), Pelguranna tn, Lahepea tn (kergliiklusteed), Paldiski mnt (Lahepea tn – Tähetorni tn vaheline lõik).

Jooksudistants sulgeb laupäeval terveks päevaks alates kella 9 kuni pühapäeva südaööni liikluse järgmistel Tallinna tänavatel: Kalaranna tn, Kalasadama tn, Põhja pst (Kursi tn – Kalasadama tn vaheline lõik), Väike-Rannavärava tn, Kanuti tn, Aia tn, Suurtüki tn. Pühapäeval on sama trass suletud vahemikus kell 10.10 kuni 19. Kahe päeva vahel on trass suures osas liiklusele avatud.

Lisaks on reedest pühapäevani liiklusele suletud Pikaliiva tänav Paldiski maantee ja Keskküla tänava vahel ning Sõudebaasi tee.

6. augustil toimuv Ironman Tallinn võistlus algab 3,8-kilomeetrise ujumisdistantsiga Harku järves, jätkub 180-kilomeetrise rattadistantsiga ning lõpeb 42,2-kilomeetrise jooksumaratoniga, mis koosneb kahest ringist pealinna tänavatel. 7. augustil toimub ka Ironman Tallinn 70.3 võistlus, kus osalejad läbivad poole lühema distantsi. Võistluse finiš on Tallinna Lennusadamas.

Trammiliiklus katkeb

Laupäeval, 6. augustil kell 11-17.15 katkestatakse trammiliiklus liinidel nr 1 ja 2. Pühapäeval, 7. augustil kell 11.50-15.45 peatatakse trammiliiklus liinidel nr 1 ja 2.

Reedest kuni pühapäevani kella 19-ni katkestatakse töö bussiliinil nr 62 ning bussiliinid nr 2, 3, 20A, 21, 21B, 27, 33, 36, 37, 40, 41, 41B, 59, 61, 66 ja 73 suunatakse ümbersõidule. Võistluse korraldajad tagavad ajutise bussliini suunal Hobujaama-Kalaranna ja Oja tee-Harkujärve.

Tallinna transpordiamet juhib tähelepanu, et bussiliinid teenindavad sõitjaid vaba sõidugraafiku alusel ning häireid võib ilmneda kõikidel Tallinna ühistranspordiliinidel.

MTÜ Sportlik Eesti juhatuse liikme Margus Lepiku sõnul on tänavusele Ironman Tallinn triatlonile registreerinud 2500 osalejat, kõige rohkem on võistlejaid Inglismaalt. Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja asetäitja Aivo Normak ütles, et selle aasta Ironmani finiš on unikaalne, kuna asub Tallinna Lennusadama muuseumi sees.

Medalitseremoonia toimub pühapäeval, 7. augustil Tallinna Lennusadama muuseumis.