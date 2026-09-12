Tallinna Sügisjooks toob muudatusi liikluses ja ühistranspordis

Tallinna Sügisjooks toovad nädalavahetusel Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Haaberstis kaasa ajutisi liikluspiiranguid ning muudatusi ühistranspordi korralduses.

Maraton toob nädalavahetusel linnatänavatele tuhandeid liikumisharrastajaid. Jooksutrassi piirkonnas tasub liikudes varuda sihtkohta jõudmiseks tavapärasest rohkem aega, jälgida ajutist liikluskorraldust ning võimalusel valida alternatiivne marsruut.

Võistlustrassil ja selle lähiümbruses – sealhulgas Paldiski maanteel, Ristiku tänaval, Kolde puiesteel, Kopli, Tööstuse ja Kalaranna tänaval, Toompuiesteel ning Stroomi ja Rocca al Mare piirkonnas – on liiklus ajutiselt suletud või häiritud.

Muudatused ühistranspordiliinidel:

Pühapäeval, 13. septembril

Päeva algusest kuni kella 16.30ni suunatakse ümbersõidule bussiliinid nr 2, 3, 4, 8, 22, 24A, 35, 40, 41, 42, 54, 59 ja 66 ning trolliliinid nr 81, 84 ja 85; kell 8.30–16.00 on peatatud trammiliinide T1 ja T5 liiklus; kella 8.30–16 sõidab tramm T2 lühendatud marsruudil kuni Linnahalli peatuseni ning muudetakse trammiliini T6 liikumisteed; kella 8–10 on katkestatud bussiliini nr 73 töö; kella 10–13.30 muudetakse täiendavalt bussiliinide nr 36, 54 ja 61 liikumisteid.

Ümbersõidul olevatel ühistranspordiliinidel ning võistlustrassi läbivatel bussi- ja trolliliinidel nr 26, 27, 33, 36, 54, 61, 62 ja 72 kehtivad vabad sõidugraafikud. Ümbersõitude tõttu võivad osadel liinidel muutuda teenindatavad peatused ning jalgsikäigumaa peatusesse pikeneda.

Sõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused leiab veebilehelt transport.tallinn.ee.

Ürituseaegset liiklust korraldavad litsenseeritud reguleerijad. Jooksu julgestavad liiklusreguleerijad, turvatöötajad ja rajakohtunikud. Elanikud, operatiivautod ja kohalike asutuste transport lastakse läbi vastavalt reguleerijate poolt hinnatud olukorrale ning tehtud otsustele ja märguannetele.

Kogu ürituse liiklusinfo ja -skeemid on eesti, vene ja inglise keeles kättesaadavad jooksu korraldaja veebilehel www.jooks.ee/et/tallinna-maraton/liiklusinfo. Liiklusinfo: liiklus@jooks.ee. Liiklusinfo telefon: +372 519 75 900.