Ironmani tõttu on nädalavahetusel Tallinnas ja Harjumaal liikluspiirangud

Laupäeval ja pühapäeval on Tallinnas ja pealinna lähiümbruses triatlonivõistluse Ironman tõttu suuremad liikluspiirangud.

Tallinnas puudutavad ajutised muudatused eelkõige Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosa. Piiratakse nii parkimist kui ka autoliiklust ning muudetakse ühistranspordi sõidugraafikuid.

Ühistranspordis suunatakse laupäeval ehk 22. augustil hommikust kuni 23. augusti kella 20.00-ni ümbersõidule bussiliinid nr 8, 21, 25, 26, 41, 42 ja 54.

22. augusti hommikust kuni kella 20.00-ni ja 23. augusti hommikust kuni kella 17.00-ni suunatakse ümbersõidule bussiliinid nr 27, 36 ja 61 ning avatakse ajutine bussiliin nr 77 Oja tee ja Harkujärve peatuse vahel.

22. augusti hommikust kuni kella 20.00-ni ja 23. augusti hommikust kuni kella 17.00-ni katkestatakse töö bussiliinil nr 62.

22. augusti hommikust kuni kella 12.30-ni ja 23. augusti hommikust kuni kella 12.45-ni suunatakse ümbersõidule bussiliin nr 57.

Laupäeval ajavahemikul kell 5.00–12.15 on suletud Viljandi maantee Valdeku tänava ja Kangru liiklussõlme vahelisel lõigul. Paldiski maantee Tuuleveski tänavast kuni Tutermaani on suletud kell 7.30–20.00.

Jooksutrassi tõttu jääb 22. augustil Paldiski maantee linnast väljuva suuna parempoolne sõidurada Vesiravila ja Mõisapõllu tänava vahel suletuks kuni kella 2.30-ni, sealhulgas järgmised ristmikud: Paldiski maantee ja Vabaõhumuuseumi tee, Paldiski maantee ja Mõisa tänav ning Paldiski maantee ja Mõisapõllu tänav. 23. augustil on samad ristmikud suletud kuni kella 19.45.

Pühapäeval kell 6.50–12.35 on suletud Viljandi maanteel Valdeku tänava ja Kangru liiklussõlme vahelisel lõigul. Paldiski maantee Tuuleveski tänavast kuni Tutermaani on suletud kella 8.35–16.35. Paldiski maantee linnast väljuva suuna parempoolne sõidurada Vesiravila ja Mõisapõllu tänava vahel jääb suletuks kuni kella 19.45.

Ratta- ja jooksudistantsil korraldavad liiklust litsentseeritud reguleerijad. Elanikud, operatiivautod ja kohalike asutuste transport lastakse läbi reguleerijate hinnangu alusel olukorrale ning tehtud otsustele ja märguannetele. Radade ületuseks võistluse ajal tuleb paiguti ooteajaga arvestada ka jalakäijatel.

Korraldajad kinnitavad, et kõik elanikud pääsevad koju ja kodudest välja liikuma, siiski palutakse arvestada võimaliku ooteajaga ning järgida liiklusreguleerijate märguandeid (võimalik lisaooteaeg kuni 30 minutit).

Liiklus avatakse kohe pärast viimase võistleja läbimist ja liikluskorraldusvahendite eemaldamist. Kahe võistluspäeva vahel on trass liiklusele avatud, kuid korraldajad soovitavad olla tähelepanelik ajutiste liikluskorraldusvahendite osas.