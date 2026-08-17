X!

Ironmani tõttu on nädalavahetusel Tallinnas ja Harjumaal liikluspiirangud

Eesti
Liikluspiirangud Tallinnas ja Harjumaal 22. ja 23. augustil.
Liikluspiirangud Tallinnas ja Harjumaal 22. ja 23. augustil. Autor/allikas: Triatloniakadeemia.ee
Eesti

Laupäeval ja pühapäeval on Tallinnas ja pealinna lähiümbruses triatlonivõistluse Ironman tõttu suuremad liikluspiirangud.

Tallinnas puudutavad ajutised muudatused eelkõige Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosa. Piiratakse nii parkimist kui ka autoliiklust ning muudetakse ühistranspordi sõidugraafikuid. 

Ühistranspordis suunatakse laupäeval ehk 22. augustil hommikust kuni 23. augusti kella 20.00-ni ümbersõidule bussiliinid nr 8, 21, 25, 26, 41,  42 ja 54.

22. augusti hommikust kuni kella 20.00-ni ja 23. augusti hommikust kuni kella 17.00-ni suunatakse ümbersõidule bussiliinid nr 27, 36 ja 61 ning avatakse ajutine bussiliin nr 77 Oja tee ja Harkujärve peatuse vahel.

22. augusti hommikust kuni kella 20.00-ni ja 23. augusti hommikust kuni kella 17.00-ni katkestatakse töö bussiliinil nr 62.

22. augusti hommikust kuni kella 12.30-ni ja 23. augusti hommikust kuni kella 12.45-ni suunatakse ümbersõidule bussiliin nr 57.  

Laupäeval ajavahemikul kell 5.00–12.15 on suletud Viljandi maantee Valdeku tänava ja Kangru liiklussõlme vahelisel lõigul. Paldiski maantee Tuuleveski tänavast kuni Tutermaani on suletud kell 7.30–20.00.  

Jooksutrassi tõttu jääb 22. augustil Paldiski maantee linnast väljuva suuna parempoolne sõidurada Vesiravila ja Mõisapõllu tänava vahel suletuks kuni kella 2.30-ni, sealhulgas järgmised ristmikud: Paldiski maantee ja Vabaõhumuuseumi tee, Paldiski maantee ja Mõisa tänav ning Paldiski maantee ja Mõisapõllu tänav. 23. augustil on samad ristmikud suletud kuni kella 19.45. 

Pühapäeval kell 6.50–12.35 on suletud Viljandi maanteel Valdeku tänava ja Kangru liiklussõlme vahelisel lõigul. Paldiski maantee Tuuleveski tänavast kuni Tutermaani on suletud kella 8.35–16.35. Paldiski maantee linnast väljuva suuna parempoolne sõidurada Vesiravila ja Mõisapõllu tänava vahel jääb suletuks kuni kella 19.45. 

Ratta- ja jooksudistantsil korraldavad liiklust litsentseeritud reguleerijad. Elanikud, operatiivautod ja kohalike asutuste transport lastakse läbi reguleerijate hinnangu alusel olukorrale ning tehtud otsustele ja märguannetele. Radade ületuseks võistluse ajal tuleb paiguti ooteajaga arvestada ka jalakäijatel.

Korraldajad kinnitavad, et kõik elanikud pääsevad koju ja kodudest välja liikuma, siiski palutakse arvestada võimaliku ooteajaga ning järgida liiklusreguleerijate märguandeid (võimalik lisaooteaeg kuni 30 minutit).  

 Liiklus avatakse kohe pärast viimase võistleja läbimist ja liikluskorraldusvahendite eemaldamist. Kahe võistluspäeva vahel on trass liiklusele avatud, kuid korraldajad soovitavad olla tähelepanelik ajutiste liikluskorraldusvahendite osas. 

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:47

Fotod: Ülle Madise kohtub riigikogu fraktsioonidega Uuendatud

15:35

Pärnu volikogu umbusaldas linnapead

15:35

Huvi õeks õppimise vastu on kasvanud, kuid õdesid on endiselt puudu

15:30

Huvi õendusõppe vastu kasvab, kuid õdede puudus on endiselt suur

15:27

Pinged Lähis-Idas: Trump ähvardas pommitada Omaani

15:26

ERR-i kanalid tähistavad eriprogrammiga Eesti iseseisvuse taastamist

15:20

Raadiouudised (17.08.2026 15:00:00)

15:20

Matson lõi Paidele kübaratriki, Flora ja Viimsi said konkurentidest jagu

15:19

Kell 21.35 "Ukraina stuudios" Värk ja Luikmel

14:57

Loomingu Raamatukogus ilmus Jim Ashilevi uus teos

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16.08

Sõja 1635. päev: Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega Uuendatud

06:50

Ülle Madise võttis end nõustama kommunikatsioonifirma

16.08

Karalis andis teivashüppe finaalis lahingu, aga Duplantis jäi troonile Uuendatud

11:37

Ukraina nädalavahetuse droonirünnakud purustasid senised rekordid Uuendatud

16.08

Ungaris hukkus rängas bussiõnnetuses vähemalt 12 inimest

16.08

Iraan pani USA sõdurite tapmise või vangistamise eest välja preemia

01:04

Eesti teivashüppaja jäi Duplantisele silma: ta võitis ju U-20 MM-il hõbeda!

06:14

Briti meedia: Ühendkuningriik on sõjale Venemaaga eeldatust lähemal

06:30

Venemaa vallandas sõjaedus kahelnud pangategelase

07:19

Ülle Madise kandideerib presidendiks

ilmateade

SPORT

15:20

Matson lõi Paidele kübaratriki, Flora ja Viimsi said konkurentidest jagu

14:48

Rannavolle Euroopa meistriks tulid Hollandi naised ja Rootsi mehed

14:14

Taaramäe lõpetas Türgis ühepäevasõidul esikümnes

13:41

Kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Faria üllatas Sheltonit

loe: kultuur

14:57

Loomingu Raamatukogus ilmus Jim Ashilevi uus teos

14:50

Uus "Käpapatrulli" film kogus avanädalavahetusel üle 12 500 külastuse

14:36

Pildid: Rüki galeriis avati illustraator Eiko Ojala esimene isikunäitus

13:18

Maarja Vaino: kas lugeda või juhmistuda?

loe: eeter

15:26

ERR-i kanalid tähistavad eriprogrammiga Eesti iseseisvuse taastamist

14:03

Ulukiekspert Peep Männil: inimest ei himusta Eestis ükski suur metsloom

13:12

Entomoloog: mardikate toidulaud kujundab meie maailma

10:52

Mürgistusnõustaja: seenemürgistuse kahtluse korral tuleb abi otsida kohe

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (17.08.2026 12:00:00)

10:00

Hispaania tervishoiuminister ja Ceuta linnapea vaidlevad migratidele peavarju pakkumise üle

10:00

Sutt loob looduskaitsjaid, teadlasi ja tööstureid ühendava metsandusnõukoja

09:20

Raadiouudised (17.08.2026 09:00:00)

08:25

Päevakaja (16.08.2026 18:00:00)

16.08

Elering jätkab suursaare võrguühenduste parendamisega

16.08

Ettevõte SpaceIt plaanib saata orbiidile Eesti esimese kommertssatelliidi

16.08

Karusid on metsades järjest enam, sest kohtuotsuste tõttu on tavapärane jaht peatatud

15.08

Päevakaja (15.08.2026 18:00:00)

15.08

Ilm püsib nädalavahetusel soe ja vihmahoogudega

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo